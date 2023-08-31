池上藝術節擁稻浪 雲門共舞天光

許多大咖歌手都曾參與的池上秋收稻穗藝術節，即將迎來第十五屆，雲門舞集受邀在金色稻浪展現舞藝！此次藝術節恰逢雲門舞集50歲生日，藝術總監鄭宗龍31日說，為藝術節特別打造池上專屬版《天光・霞》，盼能以舞蹈獻上美好贈禮。

本次2023池上秋收稻穗藝術節，恰逢雲門舞集50週年，雲門舞集藝術總監鄭宗龍以山嵐稻浪為舞台，特別獻上池上專屬版的《天光・霞》。他透露，當時跟一組舞團說要去池上表演時，他們馬上歡呼起來；但另一組人就顯得愁眉苦臉，顯見池上藝術節受到歡迎的程度。

台灣好基金會董事長柯文昌強調，本次除了藝術節表演之外，也在池上穀倉藝術館策劃「池上．薪傳」特展，找到池上鄉親提供數百張老照片，並透過藝術家加工呈現。

池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會31日共同舉辦「2023年池上秋收稻穗藝術節」的行前記者會。柯文昌表示，藝術節的起源是在日本旅遊時，常看到日本各地都有特殊的「祭」，且都有上百年的歷史，但反思台灣卻沒有類似活動，於是在受到池上鄉親的鼓舞後，決定創辦該藝術節。

台東縣副縣長王志輝表示，「麥經濟」一直都是作為台東的主軸，當其他縣市搶著吸引台積電設廠，增加就業機會時，台東卻連太陽能光電板都一併拒絕。他強調，「因為我們知道，台東美好的風光與景色，才是最寶貴的資產。」





圖說：本次2023池上秋收稻穗藝術節，由雲門舞集獻舞表演，更恰逢雲門50週年。（雲門基金會提供、 攝影李佳曄）







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