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「Messenger家長監護工具」在台上線 可追蹤傳訊時間、互動對象

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Messenger家長監護工具在台上線，協助管理青少年網路體驗。圖／Meta提供
Messenger家長監護工具在台上線，協助管理青少年網路體驗。圖／Meta提供

繼為未滿13歲的用戶推出兒童版Messenger之後，Meta宣布即日起於台灣推出「Messenger家長監護工具」。家長與監護人可以透過Meta「家庭中心」獲取Messenger監護工具與專家提供的教育資源，了解家中青少年的Messenger使用狀況，例如花費多少時間在傳送訊息、提供家長們針對家中青少年訊息設定的相關資訊，以協助青少年建立網路活動的安全意識，管理使用情況的同時不會讓家長們閱讀孩子的訊息內容，兼顧青少年們的隱私。

全新推出的Messenger家長監護工具，可管理最多5位家中青少年在Messenger的網路活動，同時保障青少年的隱私權利，功能包括追蹤Messenger的使用時間，包括傳送訊息時間。同時，家長與監護人可以檢視家中青少年的聯絡人名單及隱私與網路安全設定，並在更新時收到通知。若家中青少年在Messenger上提出檢舉並選擇分享相關資訊，家長與監護人將收到檢舉內容通知，以便即時了解狀況。另外，家長與監護人可以查看向家中青少年傳送訊息的對象（僅限朋友、朋友的朋友），以及Messenger限時動態的分享對象，並在變更設定時收到提醒，以支援家中青少年管理網路互動。

不過，這樣一來，還有年輕人會用Facebook跟Messenger嗎？

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