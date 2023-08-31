諮商補助預算吃緊 專家樂見氛圍改變、效益待長期觀察

衛福部自8月底推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾3次免費心理諮商，但是預約踴躍上路不到一個月就有出現預約爆滿、預算吃緊狀況。專家表示，方案上路很快就額滿分隱性需求存在，但仍要長期觀察是否能夠承接高風險族群的需求。

台灣臨床心理學會理事長楊建銘指出，年輕族群心理諮商方案預約額滿迅速反應民眾隱性需求其實很高，原本的系統資源難以協助。當時推出時曾經有討論是否用copay(部分負擔）讓民眾自行負擔部分費用，雖然不確定是否能完全改善狀況，但是可以除去一些只是想嘗試諮商的民眾，但可能會讓沒資源的人更難以得到幫助。未來補助如何施行，政府仍要再思考。

另外，楊建銘說，諮商補助一次1600元推出後，不少基層從業人員、心理師擔憂收費跟平常不一樣，會把行情打壞，更有部分心理師不接補助分案。

「不是只有衛福部，教育部也可以一起承接」，楊建銘說15至30歲族群有一部分民眾仍在校園，因此在政策設計上可以思考讓校園資源一起分擔。希望讓部分在學不願去校園諮商者可以進入校園系統，或是在用完諮商三次補助後，諮商所可以轉介回校園，讓業界、校園兩邊的資源打通，一起撐住高風險族群。

心理諮商早期多被污名化讓民眾不願意前往諮商，近年社會接受度顯著提高。楊建銘說，社會風氣雖然對諮商更友善，但是不少民眾踏進諮商所、治療所仍有很多焦慮，費用也是壓力的來源之一。現在關注重點在這些使用諮商補助資源者是否可以進入醫療體系，獲得良好承接，否則三次結束問題仍沒有處理努力就白費，需要長期觀察後續效應。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲則表示，我國整體自殺率雖然每年下降，但是在15至24歲族群中卻是在上升，因此該計畫希望可以攔阻高風險族群。在實務上臨床精神科醫師接到高風險轉介的比例確實有增加。

薛瑞元指出，已經有找到補充裁員會從社會安全網中挪用經費，但是計畫內容會在做一些調整，仍有最後階段要再研議，預計在一個禮拜內會有結果。