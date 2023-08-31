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AI病理分析平台整合數位影像 成大團隊抱走國研院30萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國研院林法正院長（左起）頒發特優獎給成功大學詹寶珠教授及博士生邱建毓，右一為國網中心張朝亮主任。圖／國研院提供
國研院林法正院長（左起）頒發特優獎給成功大學詹寶珠教授及博士生邱建毓，右一為國網中心張朝亮主任。圖／國研院提供

國科會下國家實驗研究院徵選「研發服務平台亮點成果獎」，今年特優獎由國立成功大學電機工程系特聘教授詹寶珠團隊獲得，團隊使用國網中心台灣杉二號AI超級電腦，研發「具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台」，目前已開發出肝臟偵測腫瘤模型、肝臟纖維化AI分析技術等，順利抱走30萬獎金。

詹寶珠團隊與成大醫院、高雄榮總、台中榮總等醫院合作，發展數位病理AI分析模型，再以此分析數位病理影像，偵測人體組織及病變區域，計算疾病診斷相關量化指標，以此提供醫師病理分析輔助診斷。目前已發展肝臟腫瘤偵測模型、肝臟纖維化AI分析技術、肝臟油滴AI分析模型，並有多項病理AI分析成果發表於國際期刊。

此外，國研院也說，成大團隊也整合數位病理AI分析研究成果，於國網中心雲端空間建構ALOVAS數位病理雲端分析平台，整合數位病理影像分析、標註、病理AI模型訓練與病理AI分析功能，提供醫師一條龍數位病理影像分析整合服務。

國研院表示，平台也由成大前校長蘇慧貞、現任校長沈孟儒拓展功能，發展全球首創聯邦式代理訓練機制，介接美國國家衛生研究院（NIH）系統，也是NIH第一個病理影像分析國際合作夥伴。

此外，今年則有兩支團隊獲得特優獎，均來自陽明交大。光電工程學系教授余沛慈團隊開發「IPC智能鄰近修正術實現之大面積、高效率超穎透鏡」，實現準確的光罩修正，將解析度推升至光阻極限；電子所教授林鴻志團隊則開發「T型閘電晶體技術」，T型閘結構可用於製作邏輯電路LDD（Lightly Doped Drain，輕微摻雜汲極）元件，大幅簡化製作過程，也可增進導通電流。

國研院院長林法正表示，國研院建立各種研發服務平台，協助學研界開發頂尖科研成果，現在新科技研究越來越複雜而困難，許多前瞻的科技研究都要依靠團隊合作，並以先進的軟硬體設備做為支撐。國研院希望藉由「研發服務平台亮點成果獎」，鼓勵學研界使用國家建構的研發服務平台，做出具全球競爭力的研發成果。

團隊 成大醫院 台中榮總

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