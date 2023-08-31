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大聯盟大巨蛋報告出爐 MLB專家針對4部分提出改善建議

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北即時報導
遠雄大巨蛋因消防缺失尚未改善完成，8月底確定拿不到使照，最快恐要9月中下旬才能迎來好消息。圖／聯合報系資料照
遠雄大巨蛋因消防缺失尚未改善完成，8月底確定拿不到使照，最快恐要9月中下旬才能迎來好消息。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋竣工，力拚年底前試營運。今年7月MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen前往檢測場勘與專業諮詢，共勘查B2球場層內野、球員休息區等34個項目，給予微調建議，遠雄今指出，MLB專家主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠4部分提出改善建議。

遠雄7月曾邀集MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen來場勘大巨蛋，針對球場進行檢測場勘並提供專業建議，當時更獲得讚嘆很棒的體育館，根據本報掌握，近日場務專家報告結果已經出爐，並送至遠雄手中。

據了解，報告內容包含打者之眼尺寸、球場護墊高度，建議遠雄能做調整，而先前不少議員關心，椅子顏色是否會吃球，報告中也提到椅子顏色若為白色，恐會影響選手視線，建議改善，不過考察當時椅子大多仍套白色椅套，近日已逐步取下，椅子顏色為黑、白、灰三色交錯不會受到影響，目前遠雄正針對報告書內容微調，預計於取得使照前一併改善完成。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，日前已接獲MLB專家顧問場勘大巨蛋球場的專業意見回饋，建議調整內容多為原定規畫中，正在進行中、但尚未完成之工項。

MLB專家主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠四部分提出改善建議，包括場地標線測量，業已安排廠商美津濃精準丈量後調整，草皮下方填充物及紅土，亦會依人工方式檢視後填補，另外牛棚及室內打擊籠防護網，也會依專家建議調整高度。

至於外界關心的天花、座椅顏色，亦在場勘報告中提及，針對此一意見，將待試營運階段透過測試，綜合實際人數及球場燈光等變數調整，並彙整球員實際反饋、及專業意見再做修正。

整體來看，勘測後結果，大巨蛋符合專業期待，遠雄也將持續聽取各界意見來做改善，成就台灣首座國際級的室內棒球場。

大巨蛋 美國 考察

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