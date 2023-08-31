蘇拉颱風影響雨區擴大！12縣市豪大雨特報

氣象局稍早解除蘇拉颱風海警，但受颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，針對台東及新北市等12縣市發布豪大雨特報，其中台東縣、蘭嶼綠島為大豪雨，恐下到晚上，呼籲民眾注意。

氣象局指出，受蘇拉颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台東縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，恆春半島有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投、宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。