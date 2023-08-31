放寬看護移工門檻 未鬆口巴氏量表

行政院31日宣布將研擬放寬家庭看護申請門檻，但仍不願鬆口是否廢除巴氏量表。行政院發言人林子倫表示，未來希望透過放寬門檻、簡政便民等方式擴大認定，讓有需要者都能申請到看護。由於國民黨總統候選人侯友宜曾提出「80歲以上廢除巴氏量表」，衛福部次長周志浩回應說，不一定會廢除，會考慮放寬或修正指標。

採取多元認定

林子倫轉述行政院長陳建仁的裁示說，政府雖然已經實施長照2.0，但有鑑於需要家庭看護的需求多，因此請勞動部與衛福部共同檢討「申請家庭照護移工」的門檻，未來將朝向放寬照護事實認定、簡政便民申請程序等方向修正，盼藉此讓有需要的人都能申請到家庭看護移工。

但行政院僅表示會修正，並未明確說出修正方向，因此在媒體詢問時，衛福部次長周志浩回應說，會邀集相關照護團體、家屬、身障團體與醫療機構的專家，檢視目前的申請指標是否完整，包括巴氏量表等指標也會一併檢討。勞動力發展署署長蔡孟良說，相關方案會具有包容性、採多元認定的方向前進。

不願鬆口是否廢除

國民黨總統參選人侯友宜30日拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張，31日又在臉書加碼「「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。被問到是否要廢除巴氏量表，周志浩僅表示，還在思考怎麼調整。

被問到相關規定的修正方法，蔡孟良說申請門檻是屬於「法規命令」的範圍，因此修訂不會經過立法院的修法程序，等到確定如何修正，就會儘速公布。

巴氏量表又稱為ADLs，是一種醫療團隊用來評估患者日常生活自理能力的量表。主要評估項目包含七項自我照顧能力，以及三項行動能力，現行規定若想申請外籍看護，則須符合門檻，包括未滿80歲，需要全日照護者，須為35分以下、年滿80歲以上嚴重依賴者，（60分以下），過去遭質疑門檻太嚴格。

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