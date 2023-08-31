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嘉義近來地震頻頻 地震中心：些微能量釋放是好發展

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
嘉義縣今天中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里，震央位於嘉義縣民雄鄉。圖／翻攝自中央氣象局
嘉義縣今天中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里，震央位於嘉義縣民雄鄉。圖／翻攝自中央氣象局

嘉義近來頻地震，今天中午1分鐘連3震，最大震度芮氏規模達4.5，引起當地民眾驚慌。中央氣象局地震中心表示，此處地震不多，或震度偏小，上次較大規模在921地震不久後，因此確實已有20多年未有規模4左右以上地震，能量蓄積些微釋放反而是好的發展，民眾不必過度驚慌。

嘉義近日地震頻頻，8月16日新港芮氏規模4.0地震，8月26日芮氏規模3.8地震；今日12時49分，民雄芮氏規模4.5地震、12時49分新港發生規模3.7地震、12時50分新港芮氏規模3.4地震。

中央氣象局地震中心代理主任吳健富指出，西部地震帶其震源深度較淺，通常震度達4級，民眾會有恐慌感，是正常的事；此處地震確實不多，規模也偏小，上次較大在921地震不久後，10月左右發生規模6以上地震。

他說，今天嘉義地震推估是上次地震餘震或群震，未來還會有餘震，不過規模應達到3左右，約3至5天能量釋放完畢。

吳健富強調，此處已20多年沒有較大規模地震，能量蓄積多次釋放，地震中心以正面角度看待。至於民眾憂心梅山斷層百年未釋放，他則表示，921地震後，專家學者確實有示警梅山斷層，地震中心密切觀察前兆，目前並無明顯地震訊號。

他提醒，台灣地震頻繁，民眾平時養成做好防震措施，牢記趴下、穩住、掩護三口訣。

地震 嘉義 氣象局

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