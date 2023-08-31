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公文將可用AI寫！ 行政院推生成式指引

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

未來政府業務可以用ChatGPT處理，但官員不能完全信任其產生內容，機密文件也不能使用！行政院31日公布《使用生成式AI參考指引》草案，規定可使用生成式AI軟體處理業務，但最終還是要由人做決定，另外機密文書將禁用，各機關也要制定相關內規、注意是否侵害智財權。

AI不能寫機密文書

國科會表示，希望透過指引，讓公務機關養成對生成式AI的正確觀念、界定技術/工具運用的責任，還有建立必要的安全與內控機制。指引中規定，生成式AI產出之資訊，須由業務承辦人就其風險進行客觀且專業的最終判斷，不得取代業務承辦人之自主思維、創造力及人際互動。

另外，製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式AI，各機關不可完全信任生成式AI產出之資訊，且各機關使用生成式AI作為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露，操作時應遵守資通安全、個人資料保護、著作權與相關資訊使用規定，並注意其侵害智慧財產權與人格權之可能性。

先推使用指引

國科會官員指出，各機關得依使用生成式AI之設備及業務性質，訂定相關生成式AI之規範或內控管理措施。行政院長陳建仁特別交代國科會，觀察全球AI發展趨勢，與各機關AI應用之推動狀況，持續滾動調整指引，而數位部後續需協助各部會建立相關規範及教育訓練機制。

有媒體問到，未來會推動《AI發展法》嗎？國科會副主委林敏聰回應說，由於AI發展很快，歐洲在制定法規時也有很多考量，因此未來會綜合國內外技術發展，還有法規的變動進行評估，但目前尚未達到制定《AI發展法》的階段，因此先推動公務機關使用指引，也會對未來立法有幫助。

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國科會 行政院 機制

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