申請外籍看護將朝多元認定 薛瑞元列舉2族群有其他標準

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。行政院長陳建仁今在院會指示衛福部、勞動部檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，盼讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

申請外籍看護工巴氏量表為檢附要件之一，許多民眾因未能達標不符資格，增加家屬照顧負擔。衛福部長薛瑞元透露，今日下午13點30分將開會討論此事。他說，巴氏量表評分面向，包括身體自主性、自我照顧功能等，有些家屬因為各種原因，而有照顧需求，但被照顧者的身體功能標準尚未達標，巴氏量表申請不過，使得家屬求助無門，現在要將這些有需求、難申請巴氏量表的族群找出，用其他方式多元評估。

薛瑞元舉例，像是失智症患者，無論高齡失智症或是年輕型失智症，在評估巴氏量表過程中，可以順利執行各類動作，但失智症病發時容易遊走、迷失，因此需要有人陪伴在旁，這時就有照顧需求，但在巴氏量表評估項目中「就是過不了」，這時可由神經科、精神科醫師，運用失智症診斷例如臨床失智評估量表（CDR）分數判定，達到標準分數後即可申請外籍看護來照顧。

薛瑞元說，或有身心障礙手冊等其他身份別，在申請巴氏量表過程中也無法通過，但又有被照顧需求，這時也可以採取納入國際健康功能與身心障礙分類（ICF）評估，達到規定條件以上，即可不需要再用巴氏量表評估，這就是多元評估。

針對侯友宜提出「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，薛瑞元直言「不妥當」，因為用年齡區分是一件事，妥當性還可以討論，但用疾病類型跟疾病嚴重程度去判斷他是否有照顧需求，「不太妥」，他反問侯3個問題，包括「皮膚癌二期割掉就可以，為什麼可以申請外勞？」「為什麼是70至79歲，40歲末期患者無法自理反而不能申請？」、「為什麼是癌症，中風病人更需要看護協助」。

薛瑞元指出，像是皮膚癌二期患者，病灶就是皮膚表面上有一個2至3公分的癌細胞，侵犯程度為真皮，治療方式就是割除，割掉後「就跟一般人一樣好好的」，但他卻說癌症二期以上70至79歲可免巴氏量表評估來申請外籍看護，我覺得這個不妥。此外為什麼是70至79歲，有些40幾歲患者癌細胞都蔓延，無法生活自理，這樣反而不能申請嗎？此外中風病人或許還更需要人家協助，應該回過頭看是否有照顧需求。