百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑比2月6日最小滿月大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。圖／台北市立天文館提供
8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑比2月6日最小滿月大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。圖／台北市立天文館提供

超級藍月今登場，由於和超級月亮同時發生相當罕見，從1951至2050年，百年間只會出現4次，分別在1996、2010、2023年，下一次得等到2029年。中央氣象局指出，「藍月」並非是藍色的月亮，而是指同月份的第2次滿月，且超級藍月是俗稱，天文科學上稱「近地滿月」。此外，超級月亮也將引起天文大潮，沿海低窪區域慎防海水倒灌、局部淹水。

中央氣象局天文站主任鄭俊岳表示，「藍月」並非是藍色的月亮，而是指同月份的第2次滿月，而「超級藍月」是俗稱，天文科學上稱為「近地滿月」。

他說，一般民眾可能不見得能看出來，加上近日颱風因素，各地雲量偏多，都可能影響觀賞。

中央氣象局示警，年度天文大潮到來，7月31日至8月4日是台南、高雄、屏東、台東、基隆北海岸、東北部沿海地區的「年度大潮 」，其中8月1、2日預計是潮位最高的時期，提醒沿海低窪地區的朋友，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

中央氣象局提醒，各地年度大潮日期略有不同，花蓮至成功、淡海至嘉義、北颱南沿海以及七美發生日期約在8月31日到9月4日，這段時間西南部沿海潮位也會偏高，沿海低窪區域也須多加注意。

今年8月將會出現2次滿月，分別在2日與31日，這2次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7000公里，既大且亮；發生在同一個月中的第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年才出現一次，而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，從1951至2050年的百年間只有4次，分別在1996年、2010年、2023年與2029年。

台北市天文館指出，8月31日的超級藍月也是今年最大滿月，視直徑可達到33.43角分，與今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。

天文館說，不過由於望月發生於上午9時許，看不見月亮，所以建議可在31日晚間7時30分前後，月亮東昇時觀賞，此時不但月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，「超級藍月」將更為壯觀。

超級藍月 氣象局 超級月亮

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