嘉義民雄規模4.5極淺層地震 民眾憂梅山斷層百年未釋放

嘉義今天中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里，震央位於嘉義縣政府東北方14公里（位於嘉義縣民雄鄉），地震威力讓民眾超有感，一度以為發生爆炸，驚嚇直呼，恐是梅山斷層正蠢蠢欲動，開始擔憂是否是大地震前的餘震，目前縣市尚未有災情傳出，但民眾也說怎國家地震警報手機預警未響。

6天前，臨近民雄鄉的新港鄉也發生芮氏規模3.8，最大震度3級，因近期嘉義縣連續發生多起地區型地震，民眾開始擔心是否是梅山斷層大地震前的餘震可能，且地震深度都屬淺層，人心惶惶。

嘉南平原是目前氣象局觀察留意強震「重中之重」地點，根據近百年的地震統計，台灣大約30年會發生一次規模7.0以上災害型地震，地震通常發生在既有的斷層帶上，而民雄境內便有一條梅山斷層。

梅山斷層從嘉義縣梅山鄉一路向西，經過民雄的三興村、豐收村、東湖村、東榮村、中樂村、西安村，其中，中正大學和民雄車站都落在梅山斷層的位置上。