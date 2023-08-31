曾誤認腳痛 她罹紅斑性狼瘡憂復發：每天都像驚喜包

現年30歲，在船務公司任職的宋小姐，去年確診全身性紅斑性狼瘡（SLE）。最初僅有腳部關節腫脹、肌肉痠痛等症狀，以為是筋骨、脊椎問題，曾經嘗試各式保健食品、中醫療法，甚至頭部「像刺蝟」一樣，插滿針灸用的細針，最終才在風濕免疫科確診。她表示，目前雖定期治療，但疾病有隨時復發的可能性，每天起床都像「開驚喜包」，希望未來能有更好的治療選擇，幫助病友更有效的控制病情。

「之前只嘗試另類療法，沒想過要看醫師，直到有次在台鐵月台，雙腳痛到無法行走，當場掉下眼淚。」宋小姐說，嘗到疾病發作的痛苦，自己終於在推拿師建議下，到醫院掛號後確診全身性紅斑性狼瘡。當時高燒到近40度，醫師要求她隔天立即住院治療。

她表示，受疾病症狀影響，自己工作時非常容易疲倦，使用電腦時容易不經意神遊、睡著，回到家更是時常倒頭就睡，連飯都沒吃。因工作所需，自己必須穿著前後都有鐵片包覆的工作鞋，還要上下又陡又簡陋的船艙樓梯，每次都相當痛苦。

「臉部的玫瑰斑症狀，若不是很嚴重的話，不用化妝人家就覺得我氣色很好。」宋小姐樂觀表示，因藥物影響自己變得容易掉髮，要戴上假髮、帽子才有自信出門；受類固醇治療影響，身材、臉部都變得圓潤。再加上身體容易疲倦，也盡量減少社交活動，只跟重點朋友接觸。

疾病嚴重時，宋小姐常要住院治療，抽取骨髓液、進行血漿置換術，副作用讓她身體非常不適。她表示，因為實在太難受，自己住院時常在半夜狂嗑零食，因醫師要求，還要偷偷紀錄自己吃了幾公克。短短15天的住院時間，就胖了10多公斤，連內褲都穿不下。

宋小姐說，自己曾經從事保險業工作，及早做了保險規劃，故經濟方面未受到顯著影響，但也曾聽同房病友方想，賣掉房子才能維持經濟來源；病友社團中，則有人反應部分藥物保險不予理賠。

「多數病友應該都一樣，期盼能有更好的治療選擇，幫助我們更好地從根本控制症狀、減少發炎狀況。」宋小姐表示，希望未來有更好的治療選擇及社會資源的投入，讓病友在治療上能夠更無後顧之憂。

台灣年輕病友協會今舉辦「紅斑性狼瘡治療新曙光 告別干擾人生」記者會。林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科教授羅淑芬說明，全身性紅斑性狼瘡好發於20至49歲年輕女性，除了典型蝴蝶斑症狀、慢性疲勞外，其引發的腎臟及心血管等重大器官損傷更不容忽視。

三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉則指出，類固醇等常規治療容易伴隨多重副作用，國際治療指引多建議，應減少類固醇使用劑量，改以其他藥物輔助治療。如近年已有針對病理機轉設計的新型生物製劑出現，有望全面緩解疾病及降低疾病活動度，讓治療更精準。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶則說，全身性紅斑性狼瘡症狀反覆多變又易侵襲全身器官，超過半數病友被迫放棄工作，面對收入中斷與治療花費的雙重經濟危機，加上容易疲勞的症狀表現，不只嚴重影響患者生活品質，更對患者身心理造成巨大負擔。