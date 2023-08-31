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觀光、通勤路線互相排擠 「台灣好行」也受缺工影響

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋成為熱門景點，「台灣好行」雙龍線正式通車。本報資料照
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋成為熱門景點，「台灣好行」雙龍線正式通車。本報資料照

疫後觀光持續熱絡，交通部觀光局推動觀光巴士「台灣好行」優化服務，鼓勵民眾旅遊搭乘接駁，今年新籌開18條路線，目前已有6條上路，全台總計有69條路線，另輔導各路線每月增開逾1400班次。但疫後大客車駕駛員缺工，不僅觀光局無奈無法將班次開到最大量，業者也嘆只能挪A補B，造成觀光、通勤客運班次互相排擠。

交通部觀光局代理局長周廷彰表示，「台灣好行」景點接駁公車至今邁入第13年，目前有69條路線開行，疫情前每年吸引400多萬旅次搭乘，疫後為活絡國旅市場及增進外國旅客便利性，推動優化服務，包含「乘車半價優惠」、「增開班次」、「新增串遊路線」及「景點招呼站牌融入在地特色」等4項措施。

觀光局今年以來陸續新增台灣好行路線、增開班次，目前全台有36家客運業者投入。觀光局表示，雖然疫後希望增加供給，包括讓班次更密集、增加更多路線，但駕駛員一直都有困難。客運業者除了營運觀光巴士，也會做一般通勤路線，每家重心比例不同，像是南投客運、屏東客運就投入較多量能在觀光部分。

客運業者透露，目前「台灣好行」駕駛缺員幅度仍有2成左右，即便業者招募到駕駛，也未必會先選擇投入觀光，畢竟觀光路線與通勤路線相比仍是少數。雖然公路總局有對駕駛招募祭出輔導措施，但仍緩不濟急，業者只能挪這裡補那裡，觀光跟通勤路線勢必要有所取捨。

觀光局表示，繼今年初已核定新增基隆市（濱海奇基線）、台中市（豐后線）、南投縣（日月潭-溪頭線、瑞龍瀑布線、雙龍線）、高雄市（壽山國家自然公園）及雲嘉南管理處（養嘉湖口線）等7條路線，8月再評選出11條新增景點串遊路線，如「日月潭-阿里山線」、金門的「國境之西線」，採郵輪式公車方式營運等。民眾持電子票證（含行動支付）搭乘優惠路線可享票價半價優惠。相關資訊可至「台灣好行」官網查詢（https://www.taiwantrip.com.tw/）。

觀光局 台灣好行

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