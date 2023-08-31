癌藥基金規劃五大面向出爐 健保署朝試行5年滾動調整

受限健保財源有限，癌症新藥納健保給付速度緩慢，適應症條件又多加限縮，衛福部健保署長石崇良昨表示，將於明年一月一日成立專屬辦公室，加速醫療科技評估（HTA）審查，同時與食藥署一同辦理新藥平行審查機制，期盼讓新藥審查至納入給付，時程可從現在的2年多，縮短至1年左右，將籌設規模達100億元至120億元「新藥基金」，造福更多病患。

至於，癌症病友團體無不希望盡速成立「癌症新藥多元支持基金」（CDF），由基金支應癌症新藥，讓病友能用到新藥治療，延續生命。石崇良日前於「2023數位健康產業政策前瞻研討會」提到「癌藥基金」規劃，將分為五大面向，納入未完成三期臨床試驗等癌症新藥，朝試行5年滾動調整，目前正向行政院爭取預算。

為讓「癌症新藥多元支持基金」財源穩定，病友團體期望透過修訂「癌症防治法」爭取預算編列，但立法曠日費時，恐無法短期內在立法院三讀通過。健保署為照顧癌症病友著手規劃癌藥基金，最新規劃分為5個面向：

一、適用藥品：針對「未完成三期臨床試驗」或「其他經評估具治療潛力」但臨床效益，財務衝擊不確定的癌藥新藥或新適應症。

二、暫行收載：原則為2年，最長不超過3年。

三、預算額度：依新藥預算模式推估，編列於健保總額預算外。

四、財務管控：超出當年預算的金額，由參與廠商依使用預算比率，分攤超支部分的藥費。

五、效益評估：原則要求以1.5至2年時間蒐集進行中的臨床試驗資料及真實世界資料評估，必要時，要求建立登錄系統；若3年後療效評估未能完成，合約自動失效。

依癌藥基金運行模式，將朝向試行5年滾動調整。據了解，今年健保總額內給予新藥給付為20億元，癌藥基金初步編列40億元預算，健保署正安排向行政院報告積極爭取。

石崇良昨表示，將籌設規模達100億元至120億元「新藥基金」，造福更多病患。癌症希望基金會董事長王正旭說，基金會長期關注癌症病友用藥情形，今年7月與石崇良在台中一起參與骨髓移植相關研討會時，當面提出建言書，期盼健保署增加癌症新藥的可近性，甚至擴大到非癌症新藥，「很高興石署長願意接納建言，感到十分欣慰」。