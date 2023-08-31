快訊

易寶宏「誤准」到外役監懲處層級拉高 台北監獄總務科長記申誡

iPhone 15未出就有新配件！鏡頭貼「就是這些顏色」網驚見1點洩新機差異

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

癌藥基金規劃五大面向出爐 健保署朝試行5年滾動調整

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌藥基金規劃五大面向出爐，健保署將朝試行5年滾動調整。圖／取自網路
癌藥基金規劃五大面向出爐，健保署將朝試行5年滾動調整。圖／取自網路

受限健保財源有限，癌症新藥納健保給付速度緩慢，適應症條件又多加限縮，衛福部健保署長石崇良昨表示，將於明年一月一日成立專屬辦公室，加速醫療科技評估（HTA）審查，同時與食藥署一同辦理新藥平行審查機制，期盼讓新藥審查至納入給付，時程可從現在的2年多，縮短至1年左右，將籌設規模達100億元至120億元「新藥基金」，造福更多病患。

至於，癌症病友團體無不希望盡速成立「癌症新藥多元支持基金」（CDF），由基金支應癌症新藥，讓病友能用到新藥治療，延續生命。石崇良日前於「2023數位健康產業政策前瞻研討會」提到「癌藥基金」規劃，將分為五大面向，納入未完成三期臨床試驗等癌症新藥，朝試行5年滾動調整，目前正向行政院爭取預算。

為讓「癌症新藥多元支持基金」財源穩定，病友團體期望透過修訂「癌症防治法」爭取預算編列，但立法曠日費時，恐無法短期內在立法院三讀通過。健保署為照顧癌症病友著手規劃癌藥基金，最新規劃分為5個面向：

一、適用藥品：針對「未完成三期臨床試驗」或「其他經評估具治療潛力」但臨床效益，財務衝擊不確定的癌藥新藥或新適應症。

二、暫行收載：原則為2年，最長不超過3年。

三、預算額度：依新藥預算模式推估，編列於健保總額預算外。

四、財務管控：超出當年預算的金額，由參與廠商依使用預算比率，分攤超支部分的藥費。

五、效益評估：原則要求以1.5至2年時間蒐集進行中的臨床試驗資料及真實世界資料評估，必要時，要求建立登錄系統；若3年後療效評估未能完成，合約自動失效。

依癌藥基金運行模式，將朝向試行5年滾動調整。據了解，今年健保總額內給予新藥給付為20億元，癌藥基金初步編列40億元預算，健保署正安排向行政院報告積極爭取。

石崇良昨表示，將籌設規模達100億元至120億元「新藥基金」，造福更多病患。癌症希望基金會董事長王正旭說，基金會長期關注癌症病友用藥情形，今年7月與石崇良在台中一起參與骨髓移植相關研討會時，當面提出建言書，期盼健保署增加癌症新藥的可近性，甚至擴大到非癌症新藥，「很高興石署長願意接納建言，感到十分欣慰」。

王正旭說，依英國癌藥基金（CDF）規劃，也是先從納入癌症新藥開始，再逐步擴大到創新新藥基金(IMF)，台灣也可循此模式進行，政府應盡速說明癌藥基金、新藥基金的規劃時程，讓癌症患者治療能夠跟上新藥的腳步，感受到政府的美意，而不是陷入遙遙無期的等待心情。

病友團體指出，政府應盡速說明癌藥基金、新藥基金的規劃時程，讓癌症患者治療能夠跟上新藥的腳步，而不是陷入遙遙無期的等待心情。本報資料照片
病友團體指出，政府應盡速說明癌藥基金、新藥基金的規劃時程，讓癌症患者治療能夠跟上新藥的腳步，而不是陷入遙遙無期的等待心情。本報資料照片

癌症 健保 石崇良

延伸閱讀

癌友健保短期住院治療遭拒還被指責 健保署42字回應了

健保明年成立專責單位加速新藥審查 並研擬籌設百億元基金

中午重申暫緩清查 癌友下午求救健保署竟遭指占用資源

查健保住院癌友無法獲商保理賠 健保署出手了

相關新聞

颱風蘇拉陸警最快深夜解除 東半部留意降雨

中央氣象局今天表示，受到颱風蘇拉影響，恆春半島及東半部晚間到明天仍要留意降雨，預計最快深夜到明天清晨解除陸上警報

癌藥基金規劃五大面向出爐 健保署朝試行5年滾動調整

受限健保財源有限，癌症新藥納健保給付速度緩慢，適應症條件又多加限縮，衛福部健保署長石崇良昨表示，將於明年一月一日成立專屬...

走一步疼一下 三式運動舒緩足底筋膜炎

一名20歲的吳姓男大生，暑假期間參加路跑，隔天早上起床踏出第一步瞬間，腳底卻有如針刺般的劇痛，休息後雖會緩解些，再站起時...

近8旬老翁青光眼視力衰 中醫「眼針」搶救視神經萎縮

6年前經診斷為有青光眼的77歲姜先生，近年來視力衰退越來越嚴重，前往衛福部新營醫院中醫部求診，經中醫師以「眼針」治療多次...

311地震日本這所重災區小學創0傷亡奇蹟 氣象局曝2關鍵

日本311地震，有1所小學距離福島第一核電廠只有5公里，校地離海邊才300公尺，卻創造師生零傷死奇蹟。「報地震 - 中央...

140個颱風命名有巧思！星座、牛奶布丁入列 也曾要求男女平權

杜蘇芮颱風造成中國大陸華北、東北洪災；卡努橫掃日本南部，在沖繩縣造成至少兩死；剛從恆春半島掃過的蘇拉，後面可能還有三颱共舞，今年颱風威力都很驚人。颱風像人一樣有名字、有個性，且男女平權，命名國有的愛用星座、神話、珠寶，還有國家以香料、甜點為名；澳洲有個颱風名竟取自「牛奶布丁」，也有颱風太兇悍，命名國會讓它從人間蒸發，颱風名的譯名也很講究，氣象達人彭啟明建議，台灣颱風多，不妨參照他國，開放讓民眾參與或票選譯名，增加社會參與感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦