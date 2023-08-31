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下半年電商傳統旺季開跑 7-11雙平台搶逾千億指尖商機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN iOPEN Mall全新企劃「99下單節」主打指定日免運、千件商品9元。7-ELEVEN提供
7-ELEVEN iOPEN Mall全新企劃「99下單節」主打指定日免運、千件商品9元。7-ELEVEN提供

進入下半年電商傳統旺季，7-ELEVEN藉由「i預購」與「iOPEN Mall」雙平台，打造零售業超強99購物節盛典，雙雙祭出7-ELEVEN取貨免運費、OPEN POINT點數加碼回饋，i預購9月1日起也推出「99名品購物節」活動，iOPEN Mall自9月5日起連續7天推出「99下單節」活動。

7-ELEVEN表示，根據經濟部所統計，2022年全台零售業營業額超過4兆元，其中網路銷售金額達近5000億元，增加速度比整體零售業為快，2022年占比達11.5%，較2019年7.5%成長4個百分比，網路零售業發展可期。

7-ELEVEN表示，近年來積極透過多元、豐富的數位服務平台滿足顧客OMO的生活消費需求，如i划算、i預購、OPEN NOW、iOPEN Mall等，成為內外部合作夥伴發展宅經濟的助力，像是藉由i預購滿足近6800家7-ELEVEN門市店長經營社區電商的服務平台，iOPEN Mall則陪伴中小企業、微型創業者數位轉型，規劃豐富、多元的行銷主題活動，提供全民有趣、安心、便利的購物體驗，搶攻一年上看逾千億元的電商市場。

7-ELEVEN指出，首家由本土超商業者自創的購物商城iOPEN Mall自今年3月開台，主打首年零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，更串聯近6800家7-ELEVEN門市提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡，自今年6月底發行APP版，更攜手經濟部中小企業處獨家推出「城鄉厚禮」專區鼓勵微型企業加入數位轉型的行列，服務商家數短短兩個月倍數成長、突破2.5萬家，上架商品數更衝破200萬大關。

為成為中小企業、微型創業者搶攻99電商的神隊友，iOPEN Mall自9月5日至9月11日全新企畫「99下單節」全站活動，豐富多元的商品與活動有望吸引1650萬OPEN POINT會員搶購、帶動2.5萬家合作商家業績持續向上攀升。

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