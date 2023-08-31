海葵恐侵台 氣象局：明天轉中颱不排除發布海警 北部影響最劇

中央氣象局發布強颱蘇拉的海上颱風警報，氣象局簡任技正伍婉華說，預計晚上解除海警。但是實際移動方向更偏西或減弱更明顯，解除海警的時間就會提早。

目前太平洋地區有3個颱風，分別是蘇拉、海葵，以及昨晚形成的鴻雁颱風。伍婉華表示，環境和過去不同，3個颱風都在季風低壓區裡面，北方是有高壓。季風低壓區本身的環流狀況，和熱帶系統發展，以及太平洋高壓的強弱，都會影響颱風的移動。

伍婉華說，目前海葵颱風是輕度颱風，未來強度會逐漸增強，明天下半天可能就會轉為中度颱風。今天凌晨2時中心位置在台北東南東方1300公里海面上。預估未來周六、周六進入北部海面時北轉，路徑有愈來愈往西南、偏台灣北部海面比較北的地方，氣象局不排除明天白天發布海上颱風警報。

她表示，預估海葵颱風明天白天開始，外圍環流就會影響台灣天氣，明天晚上到周六是最接近台灣的時候。依照目前的路徑，對北部地區和馬祖地區影響最明顯，不過，路徑仍可能偏北或偏南。周末都會有長浪情形。

根據最新資料顯示，蘇拉颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約300公里的海面上，以每小時9轉12公里速度，向西北轉西北西進行。其暴風圈仍影響台灣西南方近海，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

今天台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，尤其恆春半島及南部沿海有4米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。今天馬祖有9至10級強陣風，恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門及高屏、新竹以北沿海空曠地區有8至9級強陣風。

伍婉華說，蘇拉颱風的外圍環流帶來一波波降雨，甚至有瞬間強降雨，今天清晨到目前不時有時雨量70毫米的產生，花蓮也有每小時40毫米的雨量。預估這樣的降雨回波今天白天會斷斷續續移入，也影響東北部、宜蘭，以及北部陸地。

氣象局已發布豪雨、大雨特報，今天午後會有局部陣雨。颱風外圍環流沉降影響，今天白天桃園至台中地區有局部36度以上高溫出現，苗栗縣甚至會有38度以上高溫。適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。