近8旬老翁青光眼視力衰 中醫「眼針」搶救視神經萎縮

6年前經診斷為有青光眼的77歲姜先生，近年來視力衰退越來越嚴重，前往衛福部新營醫院中醫部求診，經中醫師以「眼針」治療多次，視力衰退情形明顯減緩，視野增加3%，視神經萎縮區域沒有明顯增加。

新營醫院說，「眼針」療法是利用特製極細軟針，從眼眶周圍的睛明及球后穴等直接入針沿著眼球外肌肉層，深度約達6至8公分，藉以改善眼睛血液循環、活化眼部神經、肌肉，防止視力持續惡化。姜先生得知新營醫院中醫科有在施行眼針治療，故前往就診，經中醫師郭俊佑為其施針治療多次。

郭俊佑說，青光眼是一種視神經病變疾病，主要症狀為眼壓升高、視野缺損，大多數患者都是以眼藥水控制眼壓，其實也可輔以中醫治療。

他指出，眼針對於黃斑部病變、青光眼、弱視、假性近視、飛蚊症、乾眼症等疾病都能起到一定改善，再配合頭皮針、耳針效果更佳；尤其是對於視神經萎縮、黃斑部病變等眼底疾病，可以配合特殊針具針灸精明、球後等深層穴道，增加眼底的血液循環，進而增進眼底視神經的修復，甚至有機會恢復部分喪失的視力。

郭俊佑指出，眼眶周圍的睛明穴、球後穴無法直直入針，須沿著眼球外肌肉層繞開眼球，深度約達6至8公分，正確的眼針手法安全性高，不用太擔心會傷到眼睛，加上日漸進步眼針針具，大幅降低了進針的不適及出血的機會。

不過郭俊佑也提醒，對針灸恐懼的人，眼針行針時無法放鬆會讓眼周肌肉痙攣出力，這樣會導致眼針與肌肉纖維糾結，導致進針困難與痠痛感， 這時通常會出針等待病患調整心態放鬆後再進行，如果太過於畏懼針灸者，可能就不太適合這種療法。