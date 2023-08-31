海葵颱風偏西行進 賈新興：暴風圈有接近北部海域機率

蘇拉颱風逐漸遠離台灣，海葵颱風有偏西趨勢。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，太平洋高壓增強，使得海葵颱風偏西行進，觀察明天副高趨勢。未來10天台灣位於低壓帶中，天氣不穩定。

賈新興說，明天雲林以南及台東仍有局部雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。周六受海葵颱風外圍環流影響，新竹以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

他表示，周日至下周三西半部沿海、基隆北海岸至東北角以及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。