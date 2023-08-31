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海葵颱風偏西行進 賈新興：暴風圈有接近北部海域機率
蘇拉颱風逐漸遠離台灣，海葵颱風有偏西趨勢。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，太平洋高壓增強，使得海葵颱風偏西行進，觀察明天副高趨勢。未來10天台灣位於低壓帶中，天氣不穩定。
賈新興說，明天雲林以南及台東仍有局部雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。周六受海葵颱風外圍環流影響，新竹以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。
他表示，周日至下周三西半部沿海、基隆北海岸至東北角以及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。
賈新興綜合資料顯示，太平洋高壓增強使得海葵颱風偏西行進，海葵颱風暴風圈有接近北部海域的機率，觀察明天副高趨勢。未來10天台灣位於低壓帶中，天氣不穩定。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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