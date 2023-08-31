海葵颱風周末最接近台灣且持續增強 歐美模式路徑大不同
強颱蘇拉逐漸遠離台灣，目前太平洋地區有3個颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，接下來的關注焦點是海葵颱風。若依照目前的預測路徑，最接近台灣的時間將在周六、周日。
「觀氣象看天氣」表示，海葵颱風過去一段時間受較強風切的干擾，強度增強的幅度受到限制，最新的觀測資料顯示風切已逐漸降低，發展出來的深對流更接近中心位置，型態更佳良好。
「觀氣象看天氣」指出，接下來若依照歐洲模式預測的路徑，海洋熱含量屬於中等，中間雖然會經過一小段海洋熱含量稍低的海域，但整體來看強度仍會持續增強。
若依照美國模式預測的路徑，「觀氣象看天氣」表示，海洋熱含量屬於中等至偏高，尤其台灣東方海面海洋熱含量相當高，如果走這條路徑，海葵的強度將相當可觀。以上資料僅供參考，最新氣象預報仍須以氣象局發布為準。
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