快訊

印尼經濟爬天梯？如何避免「中等收入陷阱」

癌友健保短期住院治療遭拒還被指責「占用健保資源」 健保署42字回應了

10萬交保！他酒駕高速撞死人後一派輕鬆逛超商 臉上還有碎玻璃

海葵颱風周末最接近台灣且持續增強 歐美模式路徑大不同

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
海葵颱風的預測路徑，最接近台灣的時間將在周六、周日。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
海葵颱風的預測路徑，最接近台灣的時間將在周六、周日。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

強颱蘇拉逐漸遠離台灣，目前太平洋地區有3個颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，接下來的關注焦點是海葵颱風。若依照目前的預測路徑，最接近台灣的時間將在周六、周日。

「觀氣象看天氣」表示，海葵颱風過去一段時間受較強風切的干擾，強度增強的幅度受到限制，最新的觀測資料顯示風切已逐漸降低，發展出來的深對流更接近中心位置，型態更佳良好。

「觀氣象看天氣」指出，接下來若依照歐洲模式預測的路徑，海洋熱含量屬於中等，中間雖然會經過一小段海洋熱含量稍低的海域，但整體來看強度仍會持續增強。

若依照美國模式預測的路徑，「觀氣象看天氣」表示，海洋熱含量屬於中等至偏高，尤其台灣東方海面海洋熱含量相當高，如果走這條路徑，海葵的強度將相當可觀。以上資料僅供參考，最新氣象預報仍須以氣象局發布為準。

中央氣象局的海葵颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局的海葵颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風 氣象局

延伸閱讀

蘇拉閃避歸功它強勢「台灣躲過一劫」 粉專：3腳督混戰

慶幸閃過蘇拉「完美風暴」 海葵颱風逼近不排除發海警

蘇拉雙眼牆 關注3颱有無共舞 吳德榮：鴻雁緊隨海葵

強颱蘇拉遠離 外圍環流帶雨勢

相關新聞

颱風蘇拉陸警最快深夜解除 東半部留意降雨

中央氣象局今天表示，受到颱風蘇拉影響，恆春半島及東半部晚間到明天仍要留意降雨，預計最快深夜到明天清晨解除陸上警報

海葵颱風周末最接近台灣且持續增強 歐美模式路徑大不同

強颱蘇拉逐漸遠離台灣，目前太平洋地區有3個颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，接下來的關注焦點是海葵颱風。若依照目前的預...

140個颱風命名有巧思！星座、牛奶布丁入列 也曾要求男女平權

杜蘇芮颱風造成中國大陸華北、東北洪災；卡努橫掃日本南部，在沖繩縣造成至少兩死；剛從恆春半島掃過的蘇拉，後面可能還有三颱共舞，今年颱風威力都很驚人。颱風像人一樣有名字、有個性，且男女平權，命名國有的愛用星座、神話、珠寶，還有國家以香料、甜點為名；澳洲有個颱風名竟取自「牛奶布丁」，也有颱風太兇悍，命名國會讓它從人間蒸發，颱風名的譯名也很講究，氣象達人彭啟明建議，台灣颱風多，不妨參照他國，開放讓民眾參與或票選譯名，增加社會參與感。

癌友健保短期住院治療遭拒還被指責 健保署42字回應了

衛福部健保署近日查核短期住院，導致癌症病患無法申請商業保險理賠。健保署長石崇良今重申要求各分區業務組暫停清查，但下午有病...

救行人地獄 上半年交通事故不減反增

為了洗刷行人地獄惡名，交通部陸續提出政策盼達年死亡下降百分之五目標，但根據道安會統計，今年上半年無論是事故件數或死傷人數...

百老匯鐵達尼號 今晚開演

百老匯經典大劇「Titanic鐵達尼號」是在1997年推出，當年曾獲5項東尼獎大獎，為紀念該劇倫敦版在英國演出10周年，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦