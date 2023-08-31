蘇拉閃避歸功它強勢「台灣躲過一劫」 粉專：3腳督混戰
蘇拉昨以最巔峰之姿通過巴士海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，幸好太平洋高壓比預期還要強一點，壓著蘇拉颱風大幅偏西，讓台灣躲過一劫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出30日晚上的高空天氣圖表示，太平洋高壓滿強勢的，勢力範圍甚至延伸到中國浙江，難怪蘇拉偏西這麼明顯。至於後頭的海葵要多注意了。
鴻雁颱風昨晚形成，西太平洋上再次3腳督。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鴻雁預計將走向日韓方向，對台灣不會有影響，但有可能會牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點，目前預測還不至於近台，但也已經是外圍環流會觸到的程度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而海葵的走向，又會牽制進到南海的蘇拉颱風路線，所以，現在可說牽一髮動全身，路徑預報困難度很高，3腳督的混戰下，隨時可能有新狀況，提醒大家要多多注意最新颱風動向。
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