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拜登政府擬援台8000萬美元軍備 史上首次對台動用「外國軍事融資」

蘇拉逐漸遠離出現雙眼牆、鴻雁緊隨海葵 關注3颱有無共舞

蘇拉閃避歸功它強勢「台灣躲過一劫」 粉專：3腳督混戰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
根據30日晚上的高空天氣圖，太平洋高壓勢力範圍延伸到中國浙江。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
根據30日晚上的高空天氣圖，太平洋高壓勢力範圍延伸到中國浙江。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

蘇拉昨以最巔峰之姿通過巴士海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，幸好太平洋高壓比預期還要強一點，壓著蘇拉颱風大幅偏西，讓台灣躲過一劫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出30日晚上的高空天氣圖表示，太平洋高壓滿強勢的，勢力範圍甚至延伸到中國浙江，難怪蘇拉偏西這麼明顯。至於後頭的海葵要多注意了。

鴻雁颱風昨晚形成，西太平洋上再次3腳督。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鴻雁預計將走向日韓方向，對台灣不會有影響，但有可能會牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點，目前預測還不至於近台，但也已經是外圍環流會觸到的程度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而海葵的走向，又會牽制進到南海的蘇拉颱風路線，所以，現在可說牽一髮動全身，路徑預報困難度很高，3腳督的混戰下，隨時可能有新狀況，提醒大家要多多注意最新颱風動向。

鴻雁颱風有可能牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點。而海葵的走向，又會牽制進到南海的蘇拉颱風路線。圖／取自氣象局網站
鴻雁颱風有可能牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點。而海葵的走向，又會牽制進到南海的蘇拉颱風路線。圖／取自氣象局網站
目前太平洋有強烈颱風蘇拉、輕度颱風海葵、輕度颱風鴻雁。圖／取自氣象局網站
目前太平洋有強烈颱風蘇拉、輕度颱風海葵、輕度颱風鴻雁。圖／取自氣象局網站

蘇拉颱風 海葵颱風

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