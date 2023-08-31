蘇拉閃避歸功它強勢「台灣躲過一劫」 粉專：3腳督混戰

蘇拉昨以最巔峰之姿通過巴士海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，幸好太平洋高壓比預期還要強一點，壓著蘇拉颱風大幅偏西，讓台灣躲過一劫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出30日晚上的高空天氣圖表示，太平洋高壓滿強勢的，勢力範圍甚至延伸到中國浙江，難怪蘇拉偏西這麼明顯。至於後頭的海葵要多注意了。

鴻雁颱風昨晚形成，西太平洋上再次3腳督。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鴻雁預計將走向日韓方向，對台灣不會有影響，但有可能會牽制海葵颱風，讓海葵路線稍微偏西一點，目前預測還不至於近台，但也已經是外圍環流會觸到的程度。