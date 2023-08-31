慶幸閃過蘇拉「完美風暴」 海葵颱風逼近不排除發海警

中央氣象局昨天深夜11時30分解除陸上颱風警報，持續發布海上颱風警報。此外，海葵颱風的海警機率略增，明天至周六通過琉球南方海面，注意是否靠近台灣。昨晚生成的鴻雁颱風周日至下周一來到日本南方海面，短期內對台灣無直接影響。不過，季風低壓帶內各熱帶系統交互影響，路徑預測變化大，氣象局密切觀察。

目前太平洋有強烈颱風蘇拉、輕度颱風海葵、輕度颱風鴻雁。中央氣象局說，蘇拉今天凌晨2時位置在鵝鑾鼻西南西方260公里的海面上，以每小時10公里的速度向西北西進行，颱風暴風圈已脫離台灣南端陸地，仍持續對巴士海峽、台灣海峽、東沙島海面構成威脅。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，鴻雁颱風預估後續將往日本方向移動，對台無影響。「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風」，颱風眼如此清晰可見，眼牆延伸的暴風圈又厚實，科學上是一個完美風暴（perfect storm）。

中央氣象局說，蘇拉目前強度為強颱，離開巴士海峽後環境條件稍轉差，未來颱風強度及暴風半徑有稍減弱、縮小的趨勢；其七級風暴風圈北半象限200公里，南半象限190公里，平均半徑約為200公里，十級風暴風平均半徑則約為80公里。

今天馬祖有9至10級強陣風；恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門及高屏、新竹以北沿海空曠地區有8至9級強陣風。

氣象局說，受颱風外圍環流影響，今天台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜花地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率，南部地區及澎湖亦有局部間歇陣雨，入夜後雨勢將逐漸趨緩。

隨著颱風通過，今天台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，氣象局說，其中恆春半島及南部沿海、澎湖已有4米左右浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，應避免前往海邊活動；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象局說，受颱風外圍環流沉降影響，今天白天桃園至台中地區有局部36度至38度高溫出現，注意防曬並多補充水份。