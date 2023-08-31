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蘇拉逐漸遠離出現雙眼牆、鴻雁緊隨海葵 關注3颱有無共舞

蘇拉雙眼牆 關注3颱有無共舞 吳德榮：鴻雁緊隨海葵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱蘇拉出現雙眼牆結構。氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今天進入台灣海峽南部，明天接近大陸沿海。海葵向西北西、暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行；輕颱鴻雁緊隨在後。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
強颱蘇拉出現雙眼牆結構。氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今天進入台灣海峽南部，明天接近大陸沿海。海葵向西北西、暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行；輕颱鴻雁緊隨在後。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

目前太平洋地區有3個颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，強颱蘇拉仍在顛峯，雷達回波合成圖顯現雙眼牆結構。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉颱風今天進入台灣海峽南部；明天接近大陸沿海；周日至下周二其不確定範圍異常擴大。

吳德榮指出，輕颱海葵向西北西暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行，周日至下周二的不確定範圍亦擴大；另一輕颱鴻雁緊隨在後。

他表示，由於3個熱帶系統處在季風低壓環流內，明天之後的相對距離及範圍變化，或有引起藤原效應（雙颱共舞）或僅互相輕微干擾的作用，都將使得模式模擬的準確度降低，幸好這些現象顯現時，與台灣皆還有一段距離，可供觀察調整、不至於措手不及。

昨天最高溫在苗栗頭份市40.5度，吳德榮說，為典型颱風外圍環流引起的局部焚風所致，迎風面濕絕熱降溫、背風面乾絕熱升溫。

中央氣象局發布豪雨特報，蘇拉颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率。

今明兩天蘇拉颱風逐漸遠離台灣陸地，降雨強度略減弱、範圍略擴大，各地有局部陣雨的機率，南台灣及山區有較大雨勢，沿海地區仍有強陣風。今天北部25至35度，中部26至36度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮表示，姑且不論海葵可能帶來的海上警報，周六至下周三台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應注意。

氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今天進入台灣海峽南部，明天接近大陸沿海。海葵向西北西、暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行；輕颱鴻雁緊隨在後。圖／取自氣象局網站
氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今天進入台灣海峽南部，明天接近大陸沿海。海葵向西北西、暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行；輕颱鴻雁緊隨在後。圖／取自氣象局網站

蘇拉颱風 吳德榮 氣象局

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