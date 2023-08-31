止汗劑6至8小時才見效 睡前用最佳

連日高溫汗如雨下，女性最怕香汗淋漓，男性也怕汗流浹背，衣服濕兩塊更顯狼狽，想要擺脫「汗味戰士」，不少人會使用止汗劑改善。

衛福部食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮建議，民眾購買止汗劑前，應確認產品外包裝有完整標示，使用時避開傷口，於乾爽時局部塗抹，使用後6至8小時得以見效，但不應過度使用，若有異常出汗情形應立即就醫。

張家榮表示，止汗劑屬於特定用途化粧品，製造或輸入前應取得衛福部許可證，食藥署核准止汗劑的成分有氯化羥鋁、鋁鋯複合鹽類、氯化鋁、倍半氯化羥鋁及其衍生物共4種成分。

市售的止汗劑產品種類多，常見滾珠劑、噴霧劑型、固狀劑、乳霜劑及粉末狀等產品，消費者可依使用需求及習慣選擇適合自己的產品。

張家榮說，購買時要「認標示」，看清楚產品外包裝是否有完整化粧品標示事項；使用前要檢查肌膚狀況，除毛刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形要「避傷口」；使用止汗劑要「乾爽用」，最佳使用止汗劑時機是睡前或在肌膚乾燥下使用，使用後6至8小時產品才會起作用，但要避免在大量流汗、散熱後使用。

使用時不可以全身塗抹，「限局部」使用於腋下等易出汗部位；止汗劑與常見的保濕化妝品、防曬劑不同，應視情況適量使用，「不過度」使用，以避免肌膚刺激。

張家榮提醒，止汗劑只能抑制出汗狀況，如果有大量不正常的出汗時，應立即就醫，請醫師協助治療，切勿誤信偏方反而會造成肌膚不可預知的傷害。若使用止汗劑發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。