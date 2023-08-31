健康主題館／淡斑、降血壓、減少腎結石…檸檬水功效多 4訣竅健康喝

檸檬全身都是寶，富含維生素C，熱量低又助消化，因此喝檸檬水是許多人美白淡斑、治療感冒的祕密武器。

檸檬水具有5大功效，冷泡、熱泡功效差很多，如何正確喝才能不傷牙齒、不傷胃呢？

1.美白淡斑

每100克檸檬含維生素C約30毫克，雖然含量不是水果中最高的，不過，當檸檬含的檸檬酸與多酚類結合，可以達到加成作用，是很好的抗氧化劑，有助清除體內自由基、抑制癌細胞生長，同時可以達到美白及淡斑、促進體內膠原蛋白生成。

草酸鈣結石是國人最常見的腎結石原因，而腎結石的人體內檸檬酸含量普遍偏低。檸檬含有豐富的檸檬酸，在體內會與草酸競爭，和鈣結合成檸檬酸鈣，因而減少尿液中鈣的濃度，降低泌尿道結石的機率；不過，檸檬水會利尿，所以要同時補充足夠的水分，才能全面性的預防泌尿道結石。

3.幫助肝臟排毒

檸檬酸除了有分解乳酸、消除疲勞等功用，還能預防脂肪肝合成、降低膽固醇、增加膽汁流動等好處，幫助肝腎的解毒作用。檸檬皮中的類黃酮化合物及檸檬苦素，則可以增加肝臟的解毒酵素，有助肝臟排出有毒物質，尤其是環境荷爾蒙如塑化劑等毒素。不過，類黃酮化合物及檸檬苦素，得以80℃以上的熱水沖泡帶皮檸檬，才能有效釋出。

4.助消化、降血壓

檸檬中的檸檬酸，可以刺激唾液及胃酸分泌，幫助食物消化及腸胃蠕動，有消除便祕、利尿等好處；檸檬水的鉀含量豐富，可以競爭體內過多的鈉離子，具有消水腫及降血壓功效。不過，有胃食道逆流、胃炎、胃潰瘍等民眾，應減少飲用檸檬水，或適量加點蜂蜜中和其酸度。

5.當天然清潔劑

擠乾的檸檬果肉不要丟！可以放到冰箱當除臭劑，也可以直接拿來擦洗布滿油汙、黏糊糊的盤子和碗，很容易去除頑固油汙；少量沾點小蘇打粉，直接刷洗各種家用器具的表面汙漬，包括洗臉池、水槽、水管、水龍頭、燒水壺、熱水器、洗衣機等，可讓家具煥然一新。

正確喝檸檬水方法

Q：維生素C遇高溫會流失，但檸檬皮的抗氧化成分又要高溫才能釋出，到底要喝冷的，還是熱的檸檬水？

A：檸檬擠汁沖冷水喝，補充維生素C；剩餘的帶皮果肉泡熱水，萃取果皮上的檸檬精油、類黃酮化合物或檸檬苦素等，感冒時熱熱喝上一杯，可以幫助殺病毒、保護呼吸道。