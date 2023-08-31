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百老匯鐵達尼號 今晚開演

聯合報／ 本報訊
百老匯音樂劇「Titanic鐵達尼號」8月31日在台北表演藝術中心熱鬧啟航。圖／泓洋國際提供
百老匯音樂劇「Titanic鐵達尼號」8月31日在台北表演藝術中心熱鬧啟航。圖／泓洋國際提供

百老匯經典大劇「Titanic鐵達尼號」是在1997年推出，當年曾獲5項東尼獎大獎，為紀念該劇倫敦版在英國演出10周年，2023年特地重啟製作並展開全球巡演，亞洲首站即選定台灣，主辦單位泓洋國際與愛樂愛城文化傳媒引進，攜手活性界面製作、企業合作夥伴中租企業暨中租控股，將在台北表演藝術中心演出。

豪華25人大型音樂劇陣容，台灣限定全倫敦卡司，原汁原味呈現經典傳奇，每首歌曲都震撼人心、從頭感動到尾，是充滿生命之光，絕對不能錯過的精采音樂劇。5月24日啟售迄今，票房熱銷，8月31日首演之夜邀請政商名流、藝人和網路紅人等前來共襄盛舉，熱鬧啟航。

不同於電影，百老匯音樂劇「Titanic鐵達尼號」取材於世界上最具傳奇色彩的輪船上真實人物，講述每名乘客懷抱著希望、夢想與個人抱負登上船，卻未曾想到眼前即將面臨的命運轉折，劇長2個半小時，從船員到乘客，每個人的生命故事，散發著滿滿人性光輝與正向力量。

音樂劇 鐵達尼號

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