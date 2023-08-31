拚永續綠建築 台北101 獲雙白金認證

因應全球淨零碳排趨勢，台北一◯一以史上最高分獲國際ＷＥＬＬ健康建築 研究院（ＩＷＢＩ）頒發的白金級健康建築認證，成為全球十大超高建築中唯一同時擁有ＬＥＥＤ和ＷＥＬＬ雙白金認證的建築，成功以ＥＳＧ策略鞏固其在全球超高大樓中的領導地位，也讓世界看見台北一◯一所代表的台灣文明精神。

台北一◯一董事長張學舜表示，台北一◯一致力成為全球永續建築的典範，今日所取得的永續成就，感謝董事會及租戶支持、團隊同仁努力，未來將持續貫徹永續策略，朝向淨零路徑邁進。

台北一◯一在二◯二◯年藉由停車場照明燈具汰換，取得全台首例微型碳權，與北市府合作，獲得十年期二七一八公噸的碳權額度，另也將把大樓辦公室內約一點八萬盞既有燈具全更換為ＬＥＤ，節電率可達五成，估十年可獲得碳權約六千七百公噸，讓台北一◯一成為目前擁有最多碳權的頂級商辦大樓，也是賣出碳權作為碳中和憑證的首例。

台北一◯一也建立台灣首個商辦綠電模式，與經濟部標檢局合作，去年推出升級版綠色租賃方案，讓台灣商辦大樓以「團購綠電」方式，統一向售電業者採購綠電，再轉供給租戶。

台北一◯一團隊在張學舜帶領、總經理朱麗文及大樓營運長劉家豪大樓努力下，展現台北一◯一對於永續綠建築的承諾，也凸顯台灣在國際上的重要地位。