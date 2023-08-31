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回響／健保署明年擬設新藥基金

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導

衛福部健保署日前查核健保短期住院給付，影響癌友藥費申請商業保險理賠，健保署長石崇良繼要求暫緩查核後，昨天表示，將與金管會磋商，盼在年底前解決此一問題；另為加速癌症新藥納入健保，健保署預計明年元旦成立專責辦公室，籌設規模達百億元的新藥基金照顧病患。

石崇良說，已請癌症基金會收集癌友自費用藥及商保理賠面臨的困難，金管會也著手調查保險業者提供的保單內容，盼在年底時提出解決方案，讓健保資源做最好運用。

爲加速癌症新藥納入健保，健保署自公務預算編列一億元，於明年元旦成立專責辦公室，任務為收集病人用藥治療資料後，進行醫療科技評估審查，同時輔導製藥業者提交藥物經濟評估報告，以評估新藥暫時性收載或納入健保，同時利用平行審查機制，讓新藥納健保給付時間縮短至一年以內。

石崇良說，也研擬比照英國癌藥基金模式，籌設百億規模的「新藥基金」，針對未完成三期臨床試驗或未滿足醫療需求，如癌症、特殊族群等所需新藥，納入暫時性支付。至於癌藥基金或新藥基金哪個優先，須看預算規模及需求急迫性，確定後就對外公布。

健保 癌症 石崇良

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