救行人地獄 上半年交通事故不減反增

為了洗刷行人地獄惡名，交通部陸續提出政策盼達年死亡下降百分之五目標，但根據道安會統計，今年上半年無論是事故件數或死傷人數均較去年同期增加，累計死傷逾廿七萬人次，六月單月同樣均為上升趨勢。交通部長王國材坦言，下半年須非常努力。交通部則說，將推吊扣、吊銷駕照等嚴重違規者短期換照制度，最快明年三月上路。

根據道安會統計，今年上半年交通事故件數廿萬一八八○件，較去年同期增加逾二點三萬件，死亡一五六九件、受傷廿七萬七一三人，均較去年同期增加。行人部分，上半年總計一七三人死亡，較去年同期增加十一人。

交通部表示，以各縣市來看，無論是上半年整體還是六月單月，交通事故死亡都以台中市表現最差，上半年死亡數較去年同期增加卅六人。

台中市交通局表示，依警政署資料，今年一到七月交通事故死亡人數一○五人，比去年同期比較減少一人，市府在交通軟硬體不斷檢討改善，也會針對車不讓人、行人闖紅燈等行為加強勸導與執法。

路政司長林福山表示，將推動吊扣、吊銷駕照者期滿核發短期駕照，其中，吊銷駕照者期滿需換發兩年期短期駕照；吊扣一年以上者期滿換發三年短期駕照；吊扣一年以下者期滿需換發六年短期駕照。短期駕照期滿後需上三小時道安講習、繳清罰緩才可換回正常駕照，若期間有發生需吊扣或吊銷駕照的違規事項，則持續延長。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，執行細節才是關鍵，若未針對違規項目加強訓練，糾正駕駛人積非成是的駕駛觀念，持有短期還是長期駕照，對駕駛人來說並無改善效果。