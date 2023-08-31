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日本鐵道安全專家：公司化不代表能解決問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
汲取日本改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台交流。記者邱德祥／攝影
汲取日本改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台交流。記者邱德祥／攝影

台鐵公司明年掛牌，為汲取鐵路安全改革經驗，交通部邀促使JR西日本公司改革的關鍵人物來台交流。日方一行人強調，「太鬆懈」往往是導致重大事故主因，公司化不代表就能解決所有問題，這是場漫長戰鬥。交通部長王國材則說，台鐵外部監督委員會已成立，由交通部前部長賀陳旦、太魯閣事故罹難者家屬陳鵬年、秦櫻華擔任召集人。

日本二○○五年發生JR西日本福知山線事故，造成一○七人死亡，後續開始推動各項改革，事故發生率因此降低，交通部為此邀關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野弥三一、作家松本創等人來台交流。

安部誠治表示，提升安全最重要是改變人的意識，太鬆懈的心態可能導致重大事故。松本創指出，台鐵明年要公司化，但不代表公司化就能解決所有問題，甚至有時候是民營化才可能產生事故，官僚組織、企業組織文化不容易改變，這會是漫長的戰鬥。

據了解，台鐵外部監督委員會已開過兩次會議。太魯閣事故罹難者家屬透露，過去台鐵重大事件提報的列管事項，仍有許多尚未解除列管，ＳＭＳ安全管理系統尚未顯現成效等，都待改進。

台鐵 交通部長

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