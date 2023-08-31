台鐵公司化 傳現任局長接董座

交通部台鐵局明年元旦將改制為國營的台灣鐵路公司，外傳將由現任台鐵局長杜微接任首任董事長。交通部長王國材表示，希望董事長有鐵道專業，對台鐵熟悉，能立即上手，並透露在找人才過程中繞了一大圈，「最後又跑到原點」。儘管未直接點名，但亦未否認由杜微接任。

對此，台鐵企業工會、產業工會意見大不同。台鐵企工直言，杜微出身台鐵基層，了解台鐵營運；台鐵產工則批評，杜微長期在台鐵公務體制，就任局長不見大刀闊斧改革，若台鐵公司董事長確定是杜微，形同連「換湯」都沒有。

台鐵公司首任董事長人選遲未出爐，先前曾傳出由中華顧問工程司董事長周永暉接任，杜微擔任總經理，不過近期已確認周永暉將接任觀光署長，也讓杜微接任台鐵公司董座呼聲高漲。

王國材表示，的確在找人才過程中繞了一大圈，最後又跑到原點，這也並非不好，工會也覺得公司化談了一年多，若是由完全不熟的人來，好像要重新開始，也是都正向看待這件事。另外，董事會十五名成員中，有三位是勞工董事，預計十月出爐，未來也能加入台鐵公司營運決策。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，杜微出身台鐵基層，與工會協商亦無溝通障礙，由其擔任董事長，才能無縫接軌。

台鐵產業工會秘書長朱智宇則認為，杜微長期在台鐵公務體制，應當深知台鐵結構問題，但局長期間不見大刀闊斧改革，因此產工對此人「沒有抱任何期待」。希望新團隊對內對外都能提出具體改革作為及期程。

太魯閣事故罹難者家屬也在臉書上提到，家屬過去與台鐵開會時，極少見到杜微本人，也從來未見杜微表達立場，質疑其不適合擔任台鐵公司首任董事長或總經理。

台灣鐵道暨國土規畫學會則分析，台鐵公司董事長如同門面，若人選確定是杜微，可理解決策背後是為「安內」，平撫內部組織在改革初期的衝突。