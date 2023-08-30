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基隆普度中西好兄弟葷素西洋大連桌 桌底麻油雞藏暖心

聯合報／ 記者游明煌許正宏／基隆即時報導
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影

今天農曆7月15日，基隆中元普度儀式晚間在主普壇登場，輪值主普郭姓宗親會及各姓氏宗親會在廣場擺滿各式各樣的祭品讓好兄弟享用。供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。

鷄籠中元祭至今已傳承第169年，一系列科儀活動從開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈、封街遊行和望海巷施放水燈頭等，就是為了今晚中元普度，主普壇廣場擺滿各式各樣祭品招待好兄弟。

祭品拜什麼令人好奇，副市長邱佩琳說，今晚邀請的是水陸無主孤魂，供品採連桌形式布置，包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌。這三連桌中，西洋連桌最具基隆在地特色，因基隆曾歷經西班牙、荷蘭、日本等國統治，故以西式、日式食材為主，彰顯了基隆對不同文化的尊重，也展現了悲天憫人的關懷。

桌上必備的就是「摩訶」（念Maha），原為梵文，偉大之意，民間擬音訛為毛荷，其外型像荷花，而荷花也是佛教神聖的花朵，有普度眾生之意；還有「必桃」，必，即閩南語裂開之意，外型與桃子相似，也有祝壽之意，蒸好後會裂開，象徵期望好兄弟能早日脫離地獄，投胎轉世。

文化局長江亭玫指出，今晚的供品，還有以食材組合創作的「看牲」，以牲禮製成觀賞性祭品；「看桌」則意指以觀賞為主之供桌。看牲、看桌，融合了雕、編、塑、糊、繪的工藝手法，展現藝師的巧思與精湛技藝。

另外，還有一個非常特別的傳統，就是葷食連桌底下的麻油雞湯，專門提供給因難產不幸往生的女性孤魂進補。放置在供桌底下的原因，源自於月內女性需待在月內房不便外出的規範，一鍋麻油雞湯，展現了由陽間衍伸到陰間的女性關懷。

連桌最後一道菜，會在一鍋清水內放置一把未烹煮的空心菜，生食代表人鬼關係不熟悉，空心則比喻無心留客，含蓄的傳達著普度結束請客離開的意思。

基隆為何中元普度特別興盛？文化局說，起緣於清咸豐元年（西元1851年）的漳泉械鬥，雙方死傷眾多。挑釁報仇將發生的時候，漳泉地方人士出面調解，再次械鬥之衝突終於平息，以字姓輸值主普，超度普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習。

供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。圖／基隆市政府提供
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影
供品包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌，可說是中西融合的大連桌，彰顯基隆對不同文化的尊重。記者許正宏／攝影

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