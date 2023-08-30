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最快深夜脫離蘇拉暴風圈 輕颱海葵海警機率「略增」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少。示意圖。圖／本報資料照片
周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少。示意圖。圖／本報資料照片

強颱蘇拉暴風圈今天籠罩屏東、恆春半島，目前正值「巔峰」，預估未來強度遞減，周五清晨轉中颱。中央氣象局指出，最快深夜本島脫離暴風圈，最快深夜或明天清晨解除蘇拉陸警，周五清晨至上午解除海警。值得關注的是，輕颱海葵海警發布的機率「略增」，時間點尚待觀測。

中央氣象局晚間8時40分舉行颱風記者會。預報中心課長林秉煜指出，今晚8時，蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻西南方約190公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行。 

林秉煜說，蘇拉颱風暴風圈目前籠罩屏東、恆春陸地，向西北西轉西北進行，氣象局預估最快今天深夜至明天清晨解除陸警，但仍要提醒台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，仍在海警範圍內，航行船隻作業嚴加戒備。

受外圍環流影響，花東地區、恆春半島降雨明顯，今天傍晚到晚間，花東時雨量達40至50毫米，中央氣象局今晚也發布豪大雨特報，影響至明天上午，豪雨區域為恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島；大雨特報區域屏東縣山區、花蓮縣。

他說，宜蘭、大台北東側受到零星對流移入，仍有下雨情況；明天東半部、恆春半島，降雨機率仍相對偏高，西半部地區則要留意高溫，颱風外圍環流沉降影響，有局部36度以上高溫出現。

風浪方面，今晚至明日，台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，尤其恆春半島及南部沿海將有4米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。恆春半島、琉球鄉及馬祖有9至10級強陣風；東南部、高屏、新竹以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有8至9級強陣風。

林秉煜說，周五至周六，預估輕颱海葵通過琉球南方海面，屆時是否將靠近台灣，氣象局持續觀察。

他也提醒，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

恆春 蘇拉颱風 氣象局

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