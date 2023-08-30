蘇拉路徑再南修 30日有望解除陸警

強颱蘇拉增強變胖，但路徑持續南修，30日晚間不排除解除颱風陸警！氣象局預報員林秉煜30日表示，由於蘇拉移動速度較預期快，且路徑南修，因此雖然暴風圈加大，但仍有可能解除陸警，至於海警則可能要等到31日晚間，仍需觀察後續路徑而定。

林秉煜說，蘇拉颱風強度又增強，暴風圈半徑也擴大，30日東半部降雨明顯，台東南端、屏東南端、恆春半島雨勢持續，北台灣尤其是新北、宜蘭交界處也會有雨，花蓮、宜蘭、大台北斷續降雨。

中央氣象局指出，9月1日、2日颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨。



3日、4日則受到低壓帶影響，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，強颱蘇拉正準備通過巴士海峽之際，太平洋海域還多個熱帶擾動系統正在發展中。目前海葵颱風穩定朝西北方向前進；熱帶性低氣壓TD13剛剛生成並持續增強，有機會發展成今年第12號颱風「鴻雁」，且後面還有其他熱帶雲簇醞釀的訊號。

林秉煜補充說明，颱風蘇拉、海葵及第13號熱帶性低氣壓，都是處在一個大低壓帶中，影響複雜，未來是否還有變化仍需持續觀察。

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