高端疫苗技轉授權WHO 薛瑞元：國內產業受肯定

高端COVID-19疫苗技轉授權世界衛生組織（WHO），創全球疫苗首例。衛生福利部長薛瑞元今天說，這表示國內疫苗產業受肯定。專家指出，將有助不適合打mRNA疫苗的族群。

世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）29日宣布，取得高端疫苗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例。

薛瑞元今天接受媒體聯訪表示，要進入C-TAP，藥廠需要提出毒理試驗、動物試驗、臨床試驗等各樣數據，與工廠製程等資料供審查，據自己所知，相關送審資料與當初台灣食藥署在審核緊急使用授權（EUA）時所獲資料大致一致。

薛瑞元說，WHO審查後同意讓高端COVID-19疫苗進入C-TAP，創下全球首例，表示接受高端疫苗的審查資料，也表示國內疫苗製造產業與這次COVID-19疫苗經驗受到肯定。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受媒體電訪說，世衛技術合作計畫最大目的是保護弱勢國家，獲得技術生產更便宜的疫苗以保護民眾；目前高端疫苗團結試驗報告最終結果尚未出爐，但會被世衛接受，一定是經過專家審查，認為製造過程、技術成熟可靠，「這是個肯定」。

對於相關爭議，李秉穎指出，懂疫苗學的人都知道高端疫苗是很好的疫苗，不良反應發生率比起mRNA或腺病毒疫苗都要低很多；此外，WHO認證的COVID-19疫苗，不少也是用免疫橋接、沒有經過第3期試驗，且緊急情況必須要變通，「這是國際通用準則，只是國內有些反對聲音，故意借題發揮」。

媒體追問，以國家經費去支持高端研發疫苗，卻將技術授權出去是否有疑慮。李秉穎說，投資國內產業、藉疫苗產業獲得WHO認可，是值得政府去做的事，國內產業能夠被WHO認證，對政府來講也是正面成果。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如告訴中央社記者，高端COVID-19疫苗技轉授權給WHO，表示未來將可以由別的國家、別的廠商利用此技術，繼續針對現在主流的新變異株研發蛋白質疫苗，供比較弱勢、有需要的國家使用。

施信如說明，目前國際上有針對新變異株製作疫苗的廠商為莫德納和BNT，兩者都是製作mRNA疫苗，但是針對無法接種mRNA疫苗、先前接種時已經出現嚴重不良反應的民眾，還是需要接種疫苗，因此轉出技術讓其他地方有機會繼續研發生產，「是一件好事」。

不過施信如也說，對於高端疫苗沒有進行第3期試驗，「還是覺得相當可惜」，不僅引起各樣爭議，也造成後續推向國際受到阻礙，只能在國內使用；當時若有在其他地區進行第3期試驗，這支疫苗可能會有不同發展。