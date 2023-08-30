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蘇拉颱風影響 明離島及兩岸13航線、113航次船班停航
受蘇拉颱風影響，交通部航港局表示，今天離島、兩岸船班共有11航線、52航次停航；預估明天有13航線、113航次停航。交通部民航局也說，今天截至晚間，國內線取消33次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消4架次；立榮航空公告，明天松山往返金門、高雄往返金門、高雄往返澎湖共計6航班取消。
航港局預估，明天離島、兩岸船班共有13航線、113航次停航，包括基隆-馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）、台北-馬祖1航次全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-東引1航次全部停航、南竿--莒光6航次全部停航、東港-小琉球48航次全部停航、鹽埔-小琉球14航次全部停航、布袋-馬公4航次全部停航、富岡-綠島8航次全部停航、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼4航次全部停航、金廈航線16航次全部停航。
立榮航空也公告，明天松山往返金門B7-8801、B7-8802，高雄往返金門B7-8911、B7-8912，高雄往返澎湖B7-8689、B7-8690。
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