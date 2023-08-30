中午重申暫緩清查 癌友下午求救健保署竟遭指占用資源

衛福部健保署近日因嚴查短期住院，導致癌症病患無法申請商業保險，遭批是阻斷最後一條生路。健保署長石崇良今天中午與媒體餐敘時，重申已要求各分區業務組暫停清查，但就在下午一點，有病友致電健保署北區業務組，詢問是否有轉知各醫院將暫緩清查一事，卻被承辦人員指責「占用健保資源。」

該名病友向台灣年輕病友協會理事長潘怡伶反應此事。病友表示，自己在新竹馬偕自費使用標靶藥物，但護理師告知，現在醫院政策是不讓自費用藥病人以健保身份住院。他轉為詢問北區業務組是否有對轄下醫療院所宣導，為了留癌友一條生路，已暫緩嚴禁癌友短期住院措施。承辦人員卻回覆，北區業務組不負責宣導，一切交由醫師決定，並出言質疑病友占用健保資源，要其「自己想想這樣對嗎？」

潘怡伶表示，病友使用自費藥物不代表不須短期留院觀察，是否讓病友住院應回歸醫師專業判斷、病人也不會干涉，健保署嚴查病床的行為，是已經預設病友「住院只是為了理賠」，有干預醫療專業的疑慮，恐讓醫療人員即使認為病友需要，也不敢讓病友以健保身份住院。

健保署雖已下令暫緩清查，潘怡伶指出，第一線承辦人員並不領情，也有醫院個管師透露，院方還是不敢讓病人以健保身份住院。事件爆發以來，自己收到癌友回報各式各樣不同情況，各醫院標準不一，也讓病人無所適從。她建議，健保署應成立單一窗口處理癌友近期遇到無法以健保身份住院的情況，否則最後受害的還是癌症病友。

「這次事件原因相當複雜，除了醫療科技快速進步，也與健保財源不足有關，保險公司也有責任。」潘怡伶指出，有病友向自己反應，過去不須住院的標靶治療還不盛行，不少銷售人員會以「萬一遇到了，只要住院就能理賠」鼓勵病人購買保險，現在卡關無法給付，壽險公會卻發新聞稿表示，要求住院以獲得理賠是「癌友手段」，簡直是玩文字遊戲。