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蘇拉暴風圈籠罩南台灣 深夜有望解除陸警

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
強颱蘇拉暴風圈正籠罩南台灣，中央氣象局預估今天深夜至明天清晨解除陸警，周五清晨至上午解除海警。圖／聯合報系資料照
強颱蘇拉暴風圈正籠罩南台灣，中央氣象局預估今天深夜至明天清晨解除陸警，周五清晨至上午解除海警。圖／聯合報系資料照

強颱蘇拉暴風圈正籠罩南台灣，中央氣象局預估今天深夜至明天清晨解除陸警，周五清晨至上午解除海警。受颱風外圍環流沉降影響，今天苗栗頭份40.5度高溫，創下今年最高溫；明天西半部仍有高溫，桃園至台中地區有局部36度以上高溫出現。

中央氣象局下午5時40分舉行颱風記者會。預報中心課長林秉煜指出，今天下午5時，蘇拉颱風在鵝鑾鼻的南南西方約180公里海面上，以每小時11公里速度，向西北西進行，提醒台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

他表示，蘇拉颱風暴風圈正籠罩南台灣、屏東、恆春半島陸地，留意強風及短延時強降雨，目前氣象局針對恆春半島發布豪雨特報，另針對屏東山區、花東地區發布大雨特報。

林秉煜說，今天晚上至明天白天，東半部容易降雨，其中台東以南到屏東以南，尤其恆春半島務必留意；花蓮以北降雨情況，與今日白天相比緩和許多。

明天中南部，尤其彰化以南地區，天氣仍不穩定；桃園以南至台中明天天氣則相對穩定，偶有零星降雨。明晚後，颱風更加遠離，整體降雨趨緩。

風浪方面，他提醒，今晚至明日，台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，尤其恆春半島及南部沿海將有4米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。

今晚至明日，恆春半島、琉球鄉及馬祖有9至10級強陣風；東南部、高屏、新竹以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有8至9級強陣風。

蘇拉颱風 恆春 高溫

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