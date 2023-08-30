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夏天腋下狂流汗好糗！止汗劑「最佳使用時機」曝光

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
食藥署說明正確及避免使用止汗劑時機。圖／食藥署提供
食藥署說明正確及避免使用止汗劑時機。圖／食藥署提供

連日高溫使得汗如雨下，女性最怕香汗淋漓，男性也怕汗流浹背，衣服濕兩塊更顯狼狽，想要擺脫「汗味戰士」，衛福部食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮建議，民眾購買止汗劑前，應確認產品外包裝有完整標示，使用時應避開傷口，且應於乾爽時使用，並以局部塗抹，也不應過度使用，若有異常出汗情形應立即就醫。

張家榮表示，止汗劑屬於特定用途化粧品，製造或輸入前應取得衛福部許可證，目前食藥署核准止汗劑成分有氯化羥鋁、鋁鋯複合鹽類、氯化鋁、倍半氯化羥鋁及其衍生物共4種成分；而市售的止汗劑產品種類多，常見包括滾珠劑、噴霧劑型、固狀劑、乳霜劑及粉末狀等，消費者可依使用需求及習慣選擇適合自己的產品。

張家榮說，購買時要「認標示」，看清楚產品外包裝是否有完整化粧品應標示事項；使用前要檢查肌膚狀況，除毛刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形要「避傷口」；使用止汗劑要「乾爽用」，最佳使用止汗劑時機是睡前或者是在肌膚乾燥下使用，使用後6至8小時產品才會起作用，且要避免在大量流汗、散熱後使用。

而使用時更不可以全身塗抹，應該要「限局部」，用於腋下等易出汗部位；最後，止汗劑與常見的保濕化妝品、防曬劑不同，應視情況適量使用，「不過度」使用，以避免肌膚刺激。

張家榮提醒，止汗劑只能抑制出汗狀況，如果有大量不正常的出汗情形，就應該立即就醫，請醫師協助治療，切勿誤信偏方反而會造成肌膚不可預知的傷害。最後，使用止汗劑若發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。

食藥署說明止汗劑常見劑型與衛福部核准使用成分。圖／食藥署提供
食藥署說明止汗劑常見劑型與衛福部核准使用成分。圖／食藥署提供
食藥署提供止汗5項叮嚀。圖／食藥署提供
食藥署提供止汗5項叮嚀。圖／食藥署提供
許多人有夏季腋下汗臭的困擾，會使用止汗劑、體香劑。此為示意圖。(本報資料照片)
許多人有夏季腋下汗臭的困擾，會使用止汗劑、體香劑。此為示意圖。(本報資料照片)

食藥署 衛福部 醫師

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