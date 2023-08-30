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上半年交通死傷逾27萬人不減反升 台中被點名表現最差

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部道安委員會公布今年上半年（1至6月）數據，無論是事故件數或死傷人數均較去年同期增加。記者周湘芸／攝影
交通部道安委員會公布今年上半年（1至6月）數據，無論是事故件數或死傷人數均較去年同期增加。記者周湘芸／攝影

我國去年交通死亡人數逾3千人，今年以來行人死亡事故層出不窮，導致民怨沸騰，交通部陸續提出政策盼達年死亡下降5%目標，但交通部道安委員會公布今年上半年（1至6月）數據，無論是事故件數或死傷人數均較去年同期增加，累計死傷達27.2萬人次，6月單月同樣均為上升趨勢，其中，台中市死亡數增加最多，被點名表現最差。

根據道安會統計，今年1至6月交通事故件數20萬1880件，較去年同期增加2萬3639件，死亡人數1569件，也較去年同期增加94件；6月單月件數也達3萬2453件，較去年同期增加5769件，死亡人數259人，也增加10人。在外界關注的行人死亡部分，上半年總計173人死亡，較去年同期增加11人，6月單月也有17人，較去年增加5人。

以各縣市來看，6月單月交通事故死亡以台中市表現最差，整體增加19人最多，機車也增加14人，高齡者增加5人；表現最佳縣市為桃園市，整體死亡減少13人，行人死亡也減少2人，機車死亡減少12人。1至6月整體表現同樣是台中市表現最差，整體死亡增加36人，機車死亡也增加35人；表現較佳則為新北市及高雄市各減少22人死亡，且新北市高齡死亡減少18人最大，高雄市行人死亡減少9人、酒駕減少7人。

王國材表示，今年上半年數據比去年同期增加，若要達成年降5%死亡目標，代表下半年必須非常努力，除了中央要努力，地方也要動起來，這次道路交通安全基本法規劃地方的年度道路交通安全執行計畫，讓中央、民眾都能檢視成果，整體目標朝2030年車禍死亡人數降低30%、行人死亡降低50%前進。

針對死傷數據較去年不減反升，王國材則說，事實上，今年1至6月單月行人死亡數是呈現下降趨勢，從1月的40人降到6月的17人，會繼續努力。但蠻意外的是，今年上半年行人累積死亡人數是台北市最多，這部分會再與地方政府進一步分析。另外，今年除了行人環境改善外，降低機車事故也是一大重點。

王國材表示，近期送進立法院的道路交通安全基本法預計這個會期就能通過，共訂定9大面向，明年起的道安會報拉高到院長主導，邀集專家、跨部會及地方政府參加。至於短期改善，預計9月15日盤點出直轄市200處、非直轄市200處易肇事路口、公共運輸場站、學校周邊及高齡者等行人活動聚集地區200處路口，邀集專家學者檢討改造，並於2024年完成。

王國材

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