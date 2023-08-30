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蘇拉颱風天氣兩張臉 苗栗頭份飆40.5度創今年最高溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，苗栗頭份40.5度，為該測站歷史新高，同時也是2023年最高溫。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中央氣象局指出，苗栗頭份40.5度，為該測站歷史新高，同時也是2023年最高溫。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

蘇拉颱風影響，台灣東半部與西半部天氣兩張臉孔，東半部迎雨，西半部高溫酷熱。目前前10名高溫排行，均落在新竹縣市與苗栗縣；截至目前今日最高溫苗栗頭份40.5度、苗栗大湖38.5度、新竹峨眉38.1度。中央氣象局指出，苗栗頭份的40.5度，為該測站歷史新高，同時也是2023年最高溫。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，苗栗頭份40.5度為該測站歷史高溫，同時也是今年最高溫。此外，今年出現過兩次40.5度的極端溫度，分別為5月6日台南北寮、8月7日花蓮舞鶴。

中央氣象局表示，周三蘇拉暴風圈影響屏東、恆春半島，暴風圈擴大至200公里，強度再增，周三上午11時暴風圈碰觸到台灣南端陸地，東半部、恆春半島降雨持續且明顯，北台灣也斷續有雨。

周四颱風西移，連中南部天氣也不穩定，降雨比今天更明顯。周四晚見後，颱風遠離，各地降雨趨緩。不過，周五受低壓帶影響，全台降雨機率都高，各地天氣不穩定，北部、東半部降雨持續，中南部午後留意明顯降雨。

高溫 蘇拉颱風 氣象局

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