小編去哪兒之「單車追愛!歡樂大對決」
閒暇時騎著單車出門逛逛、嗑美食早已融入現代人的生活當中，今日就跟著噓星聞「小編去哪兒」兩位小編筑筑與阿祥的腳步，一起騎乘單車出發，瞧瞧有哪些趣味吧~
兩位小編騎乘單車，沿途經過兩間彩券行，體驗各式各樣好玩的刮刮樂。入店內後兩位小編突然靈機一動，想來場趣味的「比手畫腳」遊戲，只要猜對的人即可獲得刮刮樂，過程「笑」果十足，不只刺激好玩，也了解刮刮樂就是做好事、挺公益的生活態度。
在回程途中，筑筑、阿祥兩位小編仍意猶未盡，牽著單車經過路邊販售的刮刮樂攤商時，兩人有默契地停下腳步，繼續沈浸在刮刮樂的趣味中。
在騎乘單車的日常時刻裡，隨處都能體驗刮刮樂的刺激與樂趣，也能發揮愛心、幫助弱勢族群，不妨效仿兩位小編走到哪「刮」到哪的精神，一起「刮」出生活精彩趣味。
※投注不過度 助人又樂己 未滿十八歲不得購買或兌領彩券 詳細產品資訊依台灣彩券官網公告為準。
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