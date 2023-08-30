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新竹縣全國電競大賽9月8日開放報名 智邦科技贊助200萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
智邦科技企業永續辦公室協理呂雪英(左)代表捐贈200萬給新竹縣府。圖／縣府提供
智邦科技企業永續辦公室協理呂雪英(左)代表捐贈200萬給新竹縣府。圖／縣府提供

為支持電競運動發展，新竹縣政府舉辦「2023新竹縣全國電競大賽」，競賽項目為熱門電子競技遊戲《傳說對決》，9月8日起開放報名，此賽事獲得智邦科技贊助200萬元，邀請全國頂尖的電競愛好者一同來競技。

今天由智邦科技企業永續辦公室協理呂雪英代表捐贈，縣長楊文科回贈感謝狀，楊文科表示，新竹作為臺灣最年輕的城市，縣府對青年的照顧不僅限於資源提供，更積極鼓勵青年發展多元愛好、培育各領域人才；智邦科技致力於網路通訊領域，不僅在園區打拚，也在新竹縣的AI智慧園區設廠，感謝智邦科技對此次競賽的贊助，讓賽事品質更加提升，也希望未來能夠一起為AI繼續努力。  

呂雪英表示，智邦一直在做網路產品，很高興縣府教育局規劃電競賽事，與公司產業型態非常相關，感謝有機會可以贊助縣府，支持青年做正當的休閒運動。  教育局長楊郡慈表示，此次賽事是新竹縣政府首次主辦電競相關大型比賽，不僅是對「電子競技運動」的推廣，更是為新竹縣青年營造多元發展的友善空間。  

「2023新竹縣全國電競大賽」官網將於8月31日正式上線，並於9月 8 日起開放報名，本次賽事總獎金高達16萬元，第一至三名分別可獲得5萬、2萬及1萬元獎金，更提供首輪獲勝選手每人350 點貝殼幣作為參賽獎勵，歡迎各路好手呼朋引伴一起報名，挑戰新竹電競王者的寶座。  

總決賽將於10月29日在新竹縣體育館舉辦，現場設有電競互動挑戰區，讓觀眾們親自體驗電子競技的魅力外，還有多位知名實況主進行精彩刺激的明星表演賽，對電競感興趣的民眾可觀看線上直播以及參與線下總決賽，為喜愛的選手們歡呼吶喊！更多資訊請關注2023新竹縣全國電競大賽官網

新竹 青年 運動

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