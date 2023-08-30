聽新聞
test
0:00 / 0:00
79歲老婦一起身就天旋地轉 竟是耳石脫落釀的禍
79歲傅姓老婦有三高問題及帕金森病史，近來她只要從床上坐起身，就會感覺到一陣天旋地轉，甚至還想嘔吐，經就醫檢查證實為耳石脫落引起的眩暈，醫師以耳石復位術治療後，老婦已順利康復，不再受頭暈之苦。
大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀表示，發生眩暈的原因很多，包括腦中風、巴金森氏症、藥物副作用、心臟問題、內耳疾病、憂鬱或焦慮等，每種眩暈有不同的狀況，因此需要經過詳細問診及檢查才能確定病因。案例中的老婦人頭暈情況是坐起身及躺下時最嚴重，經電腦斷層檢查排除腫瘤及出血問題，腦幹聽覺誘發電位檢查也排除耳神經問題，腦血管超音波檢查也排除血流不足與中風情形，最後診斷出為耳石脫落造成。
李亭儀指出，耳石脫落又稱耳石異位或耳石症，由於內耳構造中控制平衡的細小結晶「耳石」，因不明原因脫落至內耳的另一個構造「半規管」中，當身體和頭部活動，尤其是轉頭或躺下起身時，耳石會在半規管中滾動，因此引發眩暈的感覺，當停止動作一陣子後，就會稍微緩解；耳石脫落問題在門診時可施行耳石復位術治療，九成以上病人都能順利康復。
李亭儀建議，當有頭暈症狀時，一定要盡快就醫，進行相關檢查與診斷，才能獲得最適切的治療，減少頭暈不適持續的時間，並改善生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言