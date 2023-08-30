老婦一起身就天旋地轉 原是耳石脫落惹禍

苗栗縣1名79歲婦人有三高問題及帕金森病史，近日只要一坐起身就感到天旋地轉，甚至想吐，經就醫檢查，診斷確認是耳石脫落引起的眩暈，治療後揮別頭暈之苦。

大千綜合醫院腦神經內科醫師李亭儀今天透過這起案例表示，發生眩暈的原因很多，包含腦中風、藥物副作用、心臟問題、內耳疾病、憂鬱或焦慮等，每種眩暈有其不同的狀況，需要詳細問診及檢查才能確定病因。

李亭儀指出，這名79歲傅姓婦人的頭暈情況，是在坐起身及躺下時最嚴重，透過電腦斷層檢查排除腫瘤及出血問題、腦幹聽覺誘發電位檢查排除耳神經問題、以及腦血管超音波檢查排除血流不足與中風的情形，最後診斷為耳石脫落造成眩暈。

李亭儀說明，耳石脫落是由於內耳構造中控制平衡的細小結晶「耳石」，因不明原因脫落至內耳的另一構造「半規管」中，當身體和頭部在活動，尤其是轉頭或躺下起身時，耳石在半規管中滾動，因此引發眩暈感，當停止動作一陣子後，就會稍微緩解。

醫師表示，耳石脫落問題可在門診施行耳石復位術治療，9成以上都能順利康復，傅姓婦人也在治療後揮別眩暈之苦。