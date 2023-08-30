南方澳百年系列活動X鯖魚節 玩趣味遊戲帶走百尾鯖魚

宜蘭南方澳建港百年，9月初到10月初將舉辦系列活動，包含鯖魚節、漁村文物影像展、淨港、紀念碑揭碑儀式、祈安法會等，還將接上媽祖文化節海陸大遶境。9月16、17日的鯖魚節推出趣味活動，如冰水摸魚、浪裡穿梭等，最大獎可以把百尾鯖魚帶回家。

蘇澳區漁會指出，南方澳漁港每年捕獲約4萬噸鯖魚，佔全國9成以上，產值約6到7億元，是名副其實的「鯖魚的故鄉」，蘭陽農業發展基金會舉辦鯖魚節多年，今年恰逢漁港啟用百年，農業部與蘇漁等各單位與縣府合作，擴大舉辦為漁港百年系列活動。

蘇漁表示，今年的鯖魚節活動9月16日上午11時在進安宮前廣場開幕，有綁鯖魚緄、索套繫船柱的文化體驗，也可以玩趣味遊戲將鯖魚帶回家；17日活動繼續，還有創意踩街嘉年華，漁業團體、社區、學校等2、30個隊伍，約2000多人遊街遶境。

趣味活動中，「冰水摸魚」是漁村傳統文化的一種，在冰水箱中放入花腹鯖、圓花鰹、藍圓鰺3種外型相似的魚類，玩家只要能準確摸出鯖魚，就能免費獲得同等數量的鯖魚；「浪裡穿梭」則類似夜市的套圈索，玩家投擲塑膠球，彈進指定容器中便可獲得標註數量的鯖魚，最大獎是100尾。除了趣味活動，現場也開放限量的鯖魚蓋飯、碳烤鯖魚試吃。

縣長林姿妙等人今天赴蘇漁參加活動起跑典禮。蘇漁表示，南方澳漁港是全台三大漁港之一，鼎盛時期港內有超過千艘漁船，近年受到各種因素，規模較不如前，漁船也減少到680餘艘，亟需尋找轉型之路，盼結合各式各樣的觀光活動，推廣百年漁村文化，也為地方注入生機。