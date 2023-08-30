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台鐵局長杜微接公司化首任董座？王國材語帶玄機這樣說

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，台鐵公司首任董事長希望有鐵道專業、對台鐵熟悉、能立即上手，初步討論已有人選。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，台鐵公司首任董事長希望有鐵道專業、對台鐵熟悉、能立即上手，初步討論已有人選。記者周湘芸／攝影

交通部台鐵局明年元旦將改制為國營的台灣鐵路公司，首任董事長人選至今尚未出爐。外界曾傳將由現任台鐵局長杜微擔任。對此，交通部長王國材今受訪透露，台鐵公司首任董事長希望有鐵道專業、對台鐵熟悉、能立即上手，初步討論已有人選，在找人才過程中繞了一大圈，「最後又跑到原點」。雖未直接點名，但未否認由杜微接任。

台鐵公司首任董事長人選遲未出爐，先前曾傳出由中華顧問工程司董事長、曾任台鐵局長的周永暉擔任，但近期已確認周永暉將於9月15日接任觀光署長。台灣鐵路工會近日則發表聲明力挺杜微出任董座，強調台鐵基層出身、從一而終者才是基本條件。進而讓外界認為杜微接任可能性增加。

今被問到台鐵公司首任董事長以杜微呼聲最高，王國材表示，現在是有這樣的人選，但還沒有報出去，希望由有鐵道專業、對台鐵熟悉、能立即上手人選接任，的確在找人才過程中繞了一大圈，最後又跑到原點，這也並非不好。原先有很多想法，後來發現在這麼短時間內，還要顧及工會的反對跟想法，工會也覺得公司化談了一年多，若是由完全不熟的人來，好像要重新開始，也是都正向看待這件事，

王國材也說，台鐵公司董事會有15名成員，其中有3位是勞工董事，預計10月會選出來，未來台鐵公司的經營，勞方也會變成資方，工會態度可能會變得不一樣，有重大提案也可以表達意見，讓工會也能進入營運之一。

台鐵 杜微 王國材

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