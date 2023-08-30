全球10大超高建築首例 台北101獲LEED+WELL雙白金認證

因應全球淨零碳排趨勢，台北101不僅以汰換照明燈具取得全台首例「微型碳權」、建立台灣首個「商辦綠電」模式，如今又以史上最高分獲國際WEL健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級健康建築認證，成為全球10大超高建築中唯一同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築，再次寫下永續里程碑。

台北101成功以ESG策略鞏固其在全球超高大樓中的領導地位，除彰顯台北101對環境永續及健康人居的堅定承諾與努力，也讓世界看見台北101所代表的台灣文明精神。

曾受邀作為APEC跨能源標準主題論壇企業代表，向國際分享TREC再生能源憑證經驗的台北101董事長張學舜表示，台北101作為台灣當代文明的象徵，不僅是地標，更致力成為全球永續建築的典範，未來將持續貫徹永續策略，期許在ESG各面向發揮更大影響力，朝向淨零路徑邁進。

台北101在2020藉由停車場照明燈具汰換，取得全台首例「微型碳權」，並與台北市政府合作，獲得10年期2718公噸的碳權額度，預計將把大樓辦公室內約1萬8000盞既有燈具全更換為LED燈具，節電率可達50％，預估10年共可獲得碳權約6700公噸；這些減碳行動讓台北101成為目前擁有最多碳權的頂級商辦大樓，也是賣出碳權作為碳中和憑證的首例。

除了碳權，台北101也建立台灣首個「商辦綠電」模式，與經濟部標檢局合作，在2022年推出升級版「綠色租賃方案」，讓台灣商辦大樓均能以「團購綠電」方式，統一向售電業者採購綠電，再轉供給租戶。