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汲取日本鐵路安全改革經驗 交通部邀日專家交流

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
汲取日本推動改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台進行交流，右起為《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創先生、淺野弥三一先生、安部誠治教授和交通部長王國材。記者邱德祥／攝影
汲取日本推動改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台進行交流，右起為《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創先生、淺野弥三一先生、安部誠治教授和交通部長王國材。記者邱德祥／攝影

為汲取日本推動鐵路安全改革經驗，交通部邀請日本安部教授等一行四人訪台，上午拜會交通部王國材部長後，王國材部長會同安部教授等訪臺貴賓於交通部召開記者會，後續將開始在臺為期六天的行程，透過工作坊、實地瞭解、專題研討等活動進行經驗分享與交流。王國材部長表示，期待安部教授等人將在日本協助及參與JR西日本推動安全改革的寶貴經驗，提供給臺灣鐵道相關機關及營運機構，以提升臺灣鐵路安全改革的推動。

交通部說明，本次邀請日本鐵路改革專家訪臺，主要是今年4月太魯閣事故家屬代表、交通部及臺鐵局代表共同前往日本參訪，瞭解JR西日本福知山線事故之外部監督及安全改革制度與作為後，認為有必要進行更進一步的交流與學習，交通部及臺鐵局規劃邀請安部教授等一行回訪來臺。交通部也特別再說明，此次活動是明年一月一日台鐵公司化前最重要、也是迫切的國際交流，臺鐵局將汲取JR西日本改革成功經驗及本次交流成果，在安全改革進程上持續邁進。

汲取日本推動改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台進行交流，右起為《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創先生、淺野弥三一先生、安部誠治教授和交通部長王國材。記者邱德祥／攝影
汲取日本推動改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全專家來台進行交流，右起為《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創先生、淺野弥三一先生、安部誠治教授和交通部長王國材。記者邱德祥／攝影

日本 交通部 王國材

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