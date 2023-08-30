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先儲水！桃園、龜山周六停水15小時 影響逾7.8萬戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處預計9月2日上午7點起至晚間10點停水共15小時，停水戶數約3萬4528戶，降壓戶數約4萬4332戶，影響範圍包括桃園市桃園區、龜山區和龜山工業區。本報資料照片
台灣自來水公司第二區管理處預計9月2日上午7點起至晚間10點停水共15小時，停水戶數約3萬4528戶，降壓戶數約4萬4332戶，影響範圍包括桃園市桃園區、龜山區和龜山工業區。本報資料照片

配合台電辦理「69kV松樹~介壽線遷移改建停電施工」，台灣自來水公司第二區管理處預計9月2日上午7點起至晚間10點停水共15小時，停水戶數約3萬4528戶，降壓戶數約4萬4332戶，影響範圍包括桃園市桃園區、龜山區和龜山工業區，桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，這次停水區域包括桃園區大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里；龜山區山德里（山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷等沿線巷弄）；龜山工業區（縱貫鐵路以西、桃園後站方向），共3萬4528戶。

降壓區域包括桃園區寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、三民里、中寧里、青溪里、長美里、民生里、北門里、同德里、寶安里、明德里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、泰山里、永興里、長安里、長德里、信光里、東埔里、同安里，共4萬4332戶。

經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

桃園 停水 北門

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